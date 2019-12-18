Количество IoT-подключений превысит 2 млрд в 2025 г.

18 декабря 2019 г., 9:35

В Strategy Analytics полагают, что уже в 2025 г. общемировое количество цифровых IoT-подключений увеличится до 2,3 млрд, причем треть из них будет относиться к числу 5G-подключений.

В настоящее время на рынке доминируют подключения по стандартам 2G и 4G — к концу 2019 г. их общая подконтрольная доля составит 79%. Однако уже в 2020-х наступит эра доминирования 5G. Ключевым вертикальным сегментом будет автомобильный, за ним последуют промышленность, а также рынки транспортных и коммунальных услуг, безопасности.

Азиатско-тихоокеанский регион удержит звание крупнейшего регионального и особая роль в этом отойдет Китаю, где продвижение IoT усиленно поддерживаются государством.

Стремительный рост IoT-подключений на вертикальных рынках связывается с новыми возможностями, которые открывает 5G, а также постоянное удешевление цифровых IoT-модулей и широкая доступность LTE-технологий с низким уровнем энергопотребления, таких как NB-IoT и Cat M.

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