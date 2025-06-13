PCI-SIG випускає специфікацію PCIe 7.0 для підтримки швидкості передачі даних 128,0 ГТ/с

13 июня 2025 г., 14:25

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Орган стандартизації PCI-SIG оголосив про офіційний випуск специфікації PCI Express (PCIe) 7.0, що досягає 128,0 GT/с. Специфікація PCIe 7.0 призначена для додатків, заснованих на даних, таких як AI/ML, 800G Ethernet, хмарні та квантові обчислення. Вже ведеться робота над специфікацією PCIe 8.0, щоб продовжити підтримку інвестицій галузі та продуктових дорожніх карт в екосистемі технології PCIe.



Особливості специфікації PCIe 7.0



- Забезпечує сиру швидкість передачі даних 128,0 ГТ/с і до 512 ГБ/с в обох напрямках через конфігурацію x16.



- Використовує сигналізацію PAM4 (амплітудна модуляція імпульсів з 4 рівнями) і кодування на основі Flit.



- Забезпечує поліпшену енергоефективність.



- Зберігає зворотну сумісність з попередніми поколіннями технології PCIe.



«Технологія PCIe більше двох десятиліть є кращим вибором для міжз'єднань вводу-виводу з високою пропускною здатністю і низькою затримкою, і ми раді оголосити про випуск специфікації PCIe 7. 0, яка продовжує нашу давню традицію подвоювати пропускну здатність вводу-виводу кожні три роки», — сказав Аль Янес (Al Yanes), президент і голова PCI-SIG. «У міру швидкого зростання додатків штучного інтелекту, технологія PCIe наступного покоління задовольняє потреби в пропускній здатності ринків з інтенсивним використанням даних, де застосовується AI, включаючи гіпермасштабовані центри обробки даних, високопродуктивні обчислення (HPC), автомобільну промисловість і військову/аерокосмічну галузь».



«Це особлива подія, коли специфікація PCIe досягає остаточної версії», — зазначив Іан Катресс (Ian Cutress), головний аналітик і генеральний директор More Than Moore. «Зростання попиту як на обчислювальні, так і на мережеві технології, забезпечене технологією PCIe, знаходиться на рекордно високому рівні, попри складності створення стандартів в галузі в області високошвидкісної передачі сигналів. Центри обробки даних готові розпочати розгортання мереж, побудованих на технології PCIe 7.0, і майже всі компанії-виробники ASIC, з якими я розмовляв, вже співпрацюють з постачальниками IP і готові скористатися перевагами. Незважаючи на популярність і увагу, що приділяється розгортанню PCIe 6.0, специфікація PCIe 7.0 викликає більше ентузіазму, ніж будь-яка попередня версія».

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