«Сліпа зона» конфіденційності може зупинити майбутнє AI в домівках європейців

13 июня 2025 г., 13:25

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Нові дослідження показують, що майже 9 з 10 європейців (88%) занепокоєні тим, що смарттехнології та штучний інтелект дедалі більше інтегруються в наше повсякдення, і що майже 9 з 10 європейців (88%) висловлюють занепокоєння щодо своєї приватності.



Але для більшості споживачів ці побоювання стосуються лише їхніх телефонів, попри те, що інші смартпристрої в домі також збирають персональні дані і є так само вразливими до загроз.



Нове дослідження Samsung Electronics, в якому було опитано понад 8000 респондентів у Європі, що належать до покоління міленіалів і зумерів, показує, що понад третина (36%) молодих європейців ніколи не замислюються про безпеку своїх смартпристроїв. Натомість кожен другий (49%) думає про конфіденційність своїх мобільних телефонів щодня. За прогнозами, кількість «розумних» будинків в Європі, як очікується, перевищить 100 млн до 2028 року.





Дослідження підкреслює, що для багатьох управління приватністю може здаватися непосильним завданням – кожен п’ятий (20%) опитаний вважає його надто складним, а 75% – стресовим. Іспанія очолює список європейських країн, де люди вважають управління своїм приватним життям найбільш стресовим (88%), за нею йдуть Греція (87%), Франція (75%) та Італія (75%).





Занепокоєння щодо конфіденційності дуже широке – від побоювань крадіжки грошей (67%) до занепокоєння з приводу того, що метадані можуть бути використані для їхньої ідентифікації (56%). Отримані дані вказують на глибоку прогалину в освіті, коли йдеться про конфіденційність. Багато хто хоче контролювати свої дані, коли мова йде про їхні технології.



Фактично, 8 з 10 (80%) ставлять ці міркування на перше місце при покупці, поряд зі знайомством із брендом. Проте, попри зростання обізнаності, багато хто все ще відчуває себе непідготовленим до ефективних дій:



13% стверджують, що вони «дуже добре» знають про конфіденційність.



Майже половина (48%) знають про дані, які збирають про них застосунки та пристрої.



3 із 10 (31%) приймають налаштування застосунків за замовчуванням, не розуміючи їх до кінця.



Майже дві третини (64%) вважають, що вони ніколи не зможуть повністю контролювати свою конфіденційність на своїх пристроях.



Понад дві третини (67%) закликають до кращої освіти щодо даних та конфіденційності.



Кожен другий (50%) споживач стверджує, що довіряє брендам, які серйозно ставляться до захисту своїх даних.



Це стримує користувачів використовувати потенціал нових технологій. Майже кожен п’ятий (18%) не обмінювався даними між смартпристроями протягом останнього року через побоювання щодо безпеки – це свідчить про те, що європейці не повною мірою користуються перевагами взаємопов’язаних пристроїв та покращеного способу життя, які вони можуть принести.



Проте 6 з 10 (62%) кажуть, що вони були б більш відкритими для повного впровадження технологій штучного інтелекту і розумного будинку, якби краще розуміли їх переваги для життя і були впевнені в безпеці своїх даних (64%). Багато хто визнає, що через занепокоєння з приводу того, як обробляються їхні дані, вони втрачають багато можливостей, починаючи з персоналізованих знижок на покупки (17%) і закінчуючи оновленнями для розумного будинку (15%) та індивідуальними рекомендаціями щодо подорожей (15%), а також через занепокоєння з приводу того, як обробляються їхні особисті дані.



Зазначено, у світлі цих висновків Samsung посилює свої зобов’язання щодо надання користувачам надійних засобів захисту та прозорого контролю конфіденційності у світі, де все більше панує штучний інтелект.



Доктор Сеунгвон Шин (Seungwon Shin), корпоративний віцепрезидент і керівник групи з питань безпеки підрозділу Device eXperience Business компанії Samsung Electronics, сказав: «Ми в Samsung віримо, що справжні інновації починаються з людей – саме тому ми ставимо конфіденційність в основу всього, що ми робимо. Це дослідження висвітлює тенденцію, що зростає: хоча споживачі активно керують конфіденційністю на своїх смартфонах, вони часто не беруть до уваги ширшу екосистему підключених пристроїв. Воно також відображає нерішучість щодо повного використання можливостей штучного інтелекту, що значною мірою пов’язано з невизначеністю щодо використання даних».



В основі цієї місії лежить Samsung Knox – платформа безпеки, яка захищає розумну техніку та пристрої Galaxy. З ростом популярності взаємопов’язаних пристроїв Samsung розширює безпеку Knox у своїй екосистемі, щоб користувачі могли спокійно користуватися всіма розумними пристроями та АІ-функціями.





Knox Matrix – це довгострокове бачення компанії Samsung щодо безпеки, коли пристрої в одній екосистемі працюють разом, щоб захистити один одного. Knox Matrix забезпечує захист у режимі реального часу для смартфонів, планшетів, телевізорів та інших пристроїв, адже створена на основі технології блокчейнів і підтримувана майбутніми засобами захисту, такими як постквантова криптографія.



Доповнює це рішення Knox Vault, яке зберігає конфіденційну інформацію, як-от PIN-коди, паролі та біометричні дані, в окремому, апаратному середовищі. Це гарантує, що навіть якщо основна операційна система буде скомпрометована, приватна інформація завжди залишатиметься захищеною.



Завдяки такому багаторівневому захисту користувачі можуть керувати своєю конфіденційністю на всіх підключених пристроях, роблячи вибір виключно на власних умовах.



Дослідження також показує, що споживачі хочуть більше, ніж просто обіцянок – вони шукають практичні інструменти. 29% підтримують більш чітку політику використання даних, і стільки ж цінують просту та зрозумілу інформацію про конфіденційність.

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