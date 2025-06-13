Supermicro представила лінійку AI-рішень архітектури NVIDIA Blackwell

13 июня 2025 г., 15:25

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Компанія Supermicro оголосила про розширення на європейському ринку найширшого в галузі портфеля рішень, розроблених для архітектури NVIDIA Blackwell. Відзначається, що впровадження понад 30 рішень зміцнює лідерство Supermicro в галузі, надаючи найбільш повний і ефективний набір рішень для розгортання NVIDIA HGX B200, GB200 NVL72 і RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, що дозволяє швидко вивести на ринок європейські підприємства штучного інтелекту в будь-якому середовищі. Завдяки тісній співпраці з NVIDIA, набір рішень Supermicro дозволяє розгортати перевірені NVIDIA Enterprise AI Factory конструкції і підтримує майбутнє впровадження рішень NVIDIA Blackwell Ultra в кінці цього року, включаючи NVIDIA GB300 NVL72 і HGX B300.



«Завдяки нашій перевазі першопрохідця на ринку і широкому портфелю рішень NVIDIA Blackwell, Supermicro займає унікальне положення, що дозволяє задовольнити попит на AI-інфраструктуру для підприємств по всій Європі, що зростає», — сказав Чарльз Лян (Charles Liang), президент і генеральний директор Supermicro. «Наша співпраця з NVIDIA в поєднанні з нашими глобальними виробничими потужностями та передовими технологіями рідинного охолодження дозволяє європейським організаціям розгортати AI-фабрики зі значно підвищеною ефективністю та скороченими термінами впровадження. Ми прагнемо надати підприємствам повний набір рішень, необхідних для успішного масштабування їх ініціатив у галузі штучного інтелекту».



На додаток до зростаючого асортименту систем Supermicro з повітряним і рідинним охолодженням NVIDIA HGX B200 і NVIDIA GB200 NVL72, які швидко впроваджуються і розгортаються по всьому світу, Supermicro продовжує розширювати свій портфель, наприклад, за рахунок нової системи Supermicro NVIDIA HGX B200 з рідинним охолодженням і переднім вводом-виводом 4U, в якій використовується технологія DLC-2 від Supermicro. DLC-2 значно підвищує ефективність охолодження, а конструкція переднього вводу-виводу спрощує управління кабелями і шлангами рідинного охолодження, а також обслуговування, в той час як блоки розподілу охолоджувальної рідини (CDU) DLC-2 в стійці здатні відводити 250 кВт тепла на стійку. Це дозволяє клієнтам розгортати значно більше обчислювальної потужності в рамках наявних обмежень об'єкта, зберігаючи при цьому оптимальну теплову продуктивність для стійких робочих навантажень AI.



«Фабрики штучного інтелекту на базі NVIDIA Blackwell прискорюють виконання складних завдань AI і сприяють підвищенню операційної ефективності у всіх функціях підприємства», — зазначив Кріс Марріотт (Chris Marriott), віцепрезидент з корпоративних платформ NVIDIA. «Завдяки своєму великому портфелю і революційній енергоефективності системи Blackwell від Supermicro перетворюють дата-центри в AI-фабрики, які підвищують продуктивність і забезпечують максимальну продуктивність при мінімальних витратах і енергоспоживанні».



Supermicro наразі приймає замовлення на системи з графічними процесорами NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, доступні в декількох формфакторах, що дозволяє розгортати AI від центрів обробки даних до мережевих периферійних середовищ. У лінійку входить новий сервер NVIDIA RTX PRO 4U, оснащений вісьмома графічними процесорами NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition і комутаційною платою NVIDIA MGX PCIe з ConnectX-8 SuperNIC, які об'єднують в одному пристрої комутацію PCIe Gen 6 і мережеві можливості 800 Гбіт/с, створюючи універсальну платформу для AI-фабрик на підприємствах. Сертифіковані NVIDIA системи Supermicro будуть служити важливими будівельними блоками для корпоративних AI-фабрик, інтегруючись з мережевими рішеннями NVIDIA Spectrum-X Ethernet, сертифікованими NVIDIA системами зберігання даних і програмним забезпеченням NVIDIA AI Enterprise через рішення Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS), які спрощують розгортання перевірених конструкцій NVIDIA Enterprise AI Factory і прискорюють час виходу в мережу для локальної AI-інфраструктури.



Готовність стека рішень Supermicro Data Center Building Block Solutions до майбутніх систем NVIDIA GB300 NVL72 і NVIDIA HGX B300 забезпечує плавний перехід до нових технологій без перебудови інфраструктури. Стандартизована архітектура рішення включає гнучкі плани поверхів, висоту стійок і повний перелік матеріалів, які можуть вмістити обладнання наступного покоління, зберігаючи при цьому сумісність з наявною мережевою, енергетичною, охолоджувальною та управлінською інфраструктурою. Ця перспективна сумісність захищає інвестиції клієнтів і дозволяє відразу ж впроваджувати вдосконалені можливості AI в міру їх появи. Перевірена NVIDIA AI Enterprise Factory конструкція забезпечує додаткову гарантію завдяки ретельному тестуванню та оптимізації для прискорених обчислень NVIDIA Blackwell. Завдяки мережі NVIDIA і повній програмній платформі NVIDIA AI Enterprise ці конструкції дозволяють клієнтам масштабувати розгортання моделей міркувань з упевненістю, що їх інфраструктура буде підтримувати майбутні цикли інновацій.



Комплексний підхід Supermicro включає консультації з проектування дата-центрів, перевірку рішень і професійні послуги з розгортання на місці, що скорочує типові терміни розгортання з 12-18 місяців до трьох місяців. Інтеграція з програмним забезпеченням SuperCloud Composer забезпечує можливості управління на рівні центру обробки даних і оркестрування інфраструктури, дозволяючи клієнтам відразу ж приступити до виконання робочих навантажень AI після розгортання системи. Відзначається, що завдяки глобальним виробничим потужностям в Сан-Хосе, Європі та Азії, Supermicro забезпечує неперевершені виробничі можливості для систем стійок з рідинним охолодженням, гарантуючи своєчасне доставлення і стабільну якість. Цей комплексний підхід усуває складнощі, пов'язані з координацією роботи декількох постачальників, і надає клієнтам єдиний центр відповідальності за всю їх AI-інфраструктуру, від первинної консультації до постійної операційної підтримки.

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