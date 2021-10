Организации до сих пор плохо адаптированы к гибридной работе

18 октября 2021 г., 16:45

Вынужденный переход к удаленной работе полтора года назад из-за пандемии Covid-19 стал вызовом для многих служб информационной безопасности. Однако, как показал проведенный Citrix Systems опрос The State of Security in a Hybrid World, ситуация с тех пор не сильно улучшилась. В исследовании приняли участие 1250 специалистов в сфере информационной безопасности, из средних и крупных компаний в США, Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах.

Когда конечные пользователи работают откуда угодно и получают доступ к облачным приложениям и корпоративным ресурсам со своих личных устройств, вследствие чего горизонт атак расширяется до бесконечности. При этом ИТ-службам нужно его как-то защищать. Опрос Citrix показал (PDF, EN):

74% респондентов утверждают, что с переходом их организаций к удаленной и гибридной работе процедуры контроля и обеспечения ИБ усложнились;

73% с трудом успевают следить за ростом угроз безопасности, обусловленным новыми рабочими моделями.

Сегодня рядовые сотрудники хотят сами решать, где, когда и как им работать, и использовать при этом устройства и приложения по своему выбору. Кроме того, по результатам опроса 3603 специалистов умственного труда, 66% респондентов посчитали очень важным иметь возможность работать удаленно на любом устройстве.

С этим согласны технологически продвинутые компании:

86% респондентов считают очень важным обеспечить бесшовный рабочий процесс;

почти 90% следят за количественным влиянием мер по обеспечению безопасности на условия труда и продуктивность сотрудников.

Большинство участников опроса Citrix уже принимают соответствующие меры. 79% опрошенных заявили, что пандемия дала им шанс полностью пересмотреть долгосрочную ИБ-стратегию с учетом этих положений.

Тем не менее, проблемы остаются. Отвечавшие на вопросы Citrix конечные пользователи выделили три основные:

плохая связь (43%);

необходимость виртуального решения технических проблем (34%);

невозможность быстро и эффективно получить необходимую ИТ-поддержку (32%).

Между тем, если в начале пандемии только 46% менеджеров были «отчасти готовы» к удаленной работе, то сейчас 84% считают, что они хорошо подготовлены к защите гибридных, удаленных и домашних специалистов:

58% заявили, что за последние 12 месяцев инвестиции в ИБ выросли в среднем на 40%;

71% утверждают, что ИТ-среда в их компании стала более безопасной, чем до пандемии.

Это очень важно. Как следует из данных отчета The State of Security in a Hybrid World, 52% ИБ-специалистов уверены, что большинство их сотрудников теперь постоянно будут работать в удаленном или гибридном режиме.

«Предприятия осознают необходимость перемен в организации информационной безопасности в процессе перехода к гибридной работе, – сказал Курт Ремер (Kurt Roemer), директор Citrix по стратегии информационной безопасности. – Гибридная работа – это будущее трудовой сферы, и критичную роль в ее обеспечении играют ИТ-службы. Привычные стратегии, построенные по принципу "командовать и управлять", должны смениться более интеллектуальным, ориентированным на человека подходом к обеспечению ИБ, когда защита не оказывает негативного влияния на рабочий процесс».

