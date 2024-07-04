Операторів закликають до спільного використання бездротової та RAN-інфраструктури

4 июля 2024 г., 16:56

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Підвищення енергоефективності - актуальне завдання глобального рівня, яке зачіпає всі напрямки ІКТ-сфери. Тому було цікаво познайомитися з опублікованою Альянсом мобільних мереж наступного покоління (NGMN) новою дорожньою картою щодо зниження енергоспоживання в мобільних мережах з урахуванням впливу на системні архітектури, дизайн пристроїв наступного покоління і штучний інтелект.

У дорожній карті Green Future Networks Roadmap to Energy Efficient Radio Networks від NGNM описано 16 різних методів енергоощадження та інтелектуальних підходів, які наразі використовують або розробляють у галузі, з реальними даними, а також можливості AI для заощадження енергії в специфікаціях 3GPP Release 18 і майбутньої Release 19.



Споживання енергії можна знизити шляхом оптимізації технологічних процесів, інженерних та експлуатаційних удосконалень, а також впровадження новітніх технологій у конструкції мікросхем.

Можливість виміряти енергоефективність мережі радіодоступу (RAN) є важливою частиною процесу. Існує два підходи до оцінки обладнання базових станцій у лабораторних умовах: статичне та динамічне вимірювання енергоспоживання.

Кожен із них має своє місце при тестуванні сучасного обладнання, але базова станція може використовуватися в багатьох різних конфігураціях, цілях та умовах. Крім того, для підтримки оптимізації енергоспоживання мережі AI може стати ключовим інструментом для оцінки та прогнозування енергоспоживання за умови обмеження обсягу даних, що збираються і передаються мережею.

Однак використання AI саме по собі вимагає витрат енергії, тому у звіті про енергоефективне радіо організаціям зі стандартизації рекомендується визначити методології передавання та оновлення моделей AI на вузлах, де контролюються конфігурація і параметри мережі.

Зі збільшенням розміру моделей штучного інтелекту у звіті говориться про необхідність коригування складності моделі для мінімізації енергоспоживання, що виникає під час навчання, передачі та виконання моделі.

Оператори також прагнуть інтегрувати нові апаратні та програмні механізми для підтримки моделювання та оптимізації мереж на основі AI. На рівні програмного забезпечення інтеграція нових інтелектуальних рішень може дозволити мережі знизити енергоспоживання завдяки коригуванню доступної місткості мережі відповідно до фактичного навантаження на трафік у кожен конкретний момент часу.

Під час розгортання мережі всередині приміщень пропонується нова технологія енергоощадження, що дає змогу керувати станом кожного радіопристрою (RU), який належить даної комірці, незалежно один від одного та динамічно вимикати підсилювач потужності тих RU, які наразі не підтримують користувацьке з'єднання або передачу даних.

Випробування засвідчили, що це рішення дає змогу домогтися економії енергії на 20% порівняно з постійно ввімкненою мережею. Там, де вимкнення радіокомпонентів неможливе через значне навантаження, RU з інтелектуальним розподілом ресурсів, що знижує потужність передавання завдяки обмеженню спектральної ефективності передавання, може призвести до зниження енергоспоживання RU залежно від навантаження до 30%, не впливаючи на якість обслуговування (QoS).

Це дає змогу рекомендувати організаціям зі стандартизації визначити методологію для належної координації RU, яким доручено реалізувати різні та потенційно конкурентні механізми енергоощадження.

"Зниження енергоспоживання при збереженні продуктивності послуг є одним із ключових завдань галузі, - говорить Араш Ашуріха (Arash Ashouriha), голова ради альянсу NGMN і SVP Group Technology компанії Deutsche Telekom. Програма NGMN "Зелені мережі майбутнього" продовжує надавати галузі цінні практичні рекомендації, об'єднуючи найкращі галузеві знання та формуючи чіткі рекомендації".

Лоран Лебушер (Laurent Leboucher), член ради альянсу NGMN і технічний директор групи Orange, додав: "Пошук шляхів зниження енергоспоживання і досягнення наших кліматичних цілей має величезне значення для галузі. Рішення охоплюють безліч галузей: поліпшення планування і проєктування мереж, вдосконалення управління мережами, застосування штучного інтелекту і машинного навчання, а також розробка і використання нових технологій. Тільки працюючи разом і співпрацюючи в рамках галузевих альянсів, таких як NGMN, ми зможемо досягти цих цілей".

У рамках публікації дорожньої карти енергоефективних радіомереж операторам мобільних мереж рекомендується спільно використовувати бездротову і RAN-інфраструктуру та ресурси мережі для обмеження енергоспоживання і викидів вуглекислого газу. Організаціям, що займаються розробкою стандартів, також рекомендується поліпшити взаємодію між мобільними мережами та постачальниками енергії як метод зниження вуглецевого сліду і витрат при збереженні доступності послуг.

"Зниження енергоспоживання, використання поновлюваних джерел енергії та постійне надання високоякісних послуг мобільного зв'язку є невіддільними наріжними каменями того, як має працювати мобільна індустрія зараз і в майбутньому", - сказав Люк Іббетсон (Luke Ibbetson), член ради NGMN Alliance і голова відділу досліджень і розробок групи компаній Vodafone. "Компанія Vodafone пишається тим, що виступила в якості одного з керівників цієї ініціативи в рамках NGMN, і буде продовжувати активно керувати та підтримувати цю важливу роботу в майбутньому".

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