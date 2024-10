Оновлення NVMe розширюють можливості виявлення та безпеки

10 октября 2024 г., 17:35

0

Tweet

Специфікації NVMe продовжують розширюватися, щоб відображати сучасні обчислювальні середовища, зберігаючи при цьому зворотну сумісність і безпеку. NVM Express повідомила про випуск трьох нових специфікацій і восьми оновлених специфікацій, які ґрунтуються на попередніх ітераціях. Коли 2021 року було випущено NVMe 2.0, її «рефакторизували», щоб відокремити базову специфікацію від інших, що забезпечують конкретні функції.



«Рефакторинг полягав у створенні специфікацій набору команд», - сказав Майк Еллісон (Mike Allison), голова робочої групи NVM Express Errata Task Group. За його словами, за три роки, що минули з моменту останнього оновлення специфікації NVMe, від учасників надійшла 71 нова авторизована технічна пропозиція, і це на додачу до тієї роботи, яка ще триває.



Остання серія специфікацій спрямована на прискорення та спрощення розробки архітектури NVMe. Вони містять специфікацію завантаження NVMe, набір команд локальної пам'яті підсистеми та набір команд обчислювальних програм.



Серед оновлених специфікацій - специфікація NVMe 2.1 Base, специфікації наборів команд (NVM Command Set, ZNS Command Set, Key Value Command Set), специфікації транспорту (PCIe Transport, Fibre Channel Transport, RDMA Transport і TCP Transport) і специфікація NVMe Management Interface.



Повідомляється, одна з причин, через яку NVMe стала вельми широкою, полягає в тому, що вона охоплює широкий спектр ринків, починаючи з крихітних пристроїв до центрів обробки даних і підприємств.



За словами Майка Еллісона, до рефакторингу в останньому оновленні було необхідно чіткіше визначити, які команди впливають на ці різні середовища. Наприклад, що важливо для пристрою на базі PCIe, а що - для NVMe over Fabrics (NVMe-oF).



Останнє оновлення специфікації додає кілька нових можливостей NVMe, включно з живою міграцією контролерів PCIe NVMe між підсистемами NVM. Це дає змогу сповільнити введення-виведення, щоб можна було здійснити міграцію серверної лінії в реальному часі. Підсистеми NVMe тепер можуть бути віртуалізовані та виділені в окрему IP-адресу з призначеними фізичними ресурсами. «Вони можуть керувати нею, звертаючись тільки до самої віртуалізованої підсистеми, і їм не потрібно турбуватися про іншу частину системи», зазначив Майк Еллісон.



Інші оновлення включають підтримку перевантаження деяких процесів хоста на пристрої зберігання NVMe, підтримку зонування NVMe over Fabrics і механізм мережевого завантаження для NVMe-oF.



Загалом, оновлення дають змогу більш централізовано керувати виявленням, а також встановлювати зони у NVMe для більш гнучкого розміщення даних. Загальна тема останніх оновлень NVMe в кінцевому підсумку зводиться до того, щоб прискорити виявлення і підвищити надійність. «Було додано досить багато різних технологій з різних причин по всьому спектру типів технологій, включених у NVM Express», - підкреслив Майк Еллісон.



Питання безпеки також вирішуються шляхом додавання можливості управління ключами шифрування на хості та високо розв'язного шифрування за допомогою функції Key Per I/O, а також таких удосконалень, як підтримка TLS 1.3, централізована перевірка правдивості для DH-HMAC-CHAP і перевірка носіїв після санітарного опрацювання.



«Безпека - це завжди рухома мета», - каже Майк Еллісон. «Ми постійно змінюємося». Він додав, що в дорожній карті NVMe необхідно буде приділити увагу постквантовій безпеці, а також тому, як NVMe перетинається з CXL. «У 2025 році нам доведеться адаптуватися до нових умов».



Майк Еллісон підсумував, що підтримання зворотної сумісності завжди є проблемою номер один, але при цьому необхідно дотримуватися балансу між масштабованістю і перспективою. «Якщо ви не масштабовані, то вам доведеться вводити нову функцію. Це може призвести до великого хаосу».

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора