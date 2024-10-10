DVL залучила 435 млн дол. інвестиції для вдосконалення телеком інфраструктури

10 октября 2024 г., 16:40

0

Tweet

Група компаній DVL, куди входять компанії Датагруп-Volia і lifecell, отримає спільне фінансування від IFC та ЄБРР у розмірі 435 млн дол. з метою модернізації, розширення та покращення якості телекомунікаційних послуг в Україні. Відзначається, що це найбільша пряма іноземна інвестиція в країні від початку повномасштабного вторгнення рф.

IFC, підрозділ Світового банку, та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підтримки Європейської Комісії та уряду Франції у формі гарантій оголосили про програму інвестицій для групи компаній DVL.

Завдяки наданому фінансуванню об’єднана група планує покращити послуги мобільного зв’язку для 10 млн абонентів, а також забезпечити швидший і надійніший доступ до фіксованого широкосмугового інтернету для 4 млн домогосподарств.

Також DVL планує зміцнити захист від кіберзагроз, впровадити більш конкурентоспроможні продукти та послуги й реалізувати стандарти найкращих практик. До того ж проєкт сприятиме відновленню телекомунікаційного сектору після завданої йому в результаті російської агресії прямої шкоди в розмірі 1,9 млрд дол. та збитків у розмірі 750 млн дол.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора