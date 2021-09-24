«Одеська політехніка» розпочинає співпрацю з GlobalLogic щодо підвищення технічних навичок студентів

24 сентября 2021 г., 16:25

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Державний університет «Одеська політехніка» та міжнародна IT-компанія GlobalLogic, яка входить до групи компаній Hitachi, домовилися про співпрацю. Завдяки цьому понад 1000 студентів ІТ-спеціальностей зможуть розвивати технічні навички та долучитися до спільних ініціатив університету та компанії вже поточного навчального року.

У межах співпраці студенти зможуть отримати практичний досвід та підготуватись до роботи з реальними ІТ-проектами. Інженери GlobalLogic проводитимуть лекції, виступатимуть в ролі менторів для молоді, допомагатимуть студентам розробляти свої власні проекти та ділитимуться експертизою.

Планується також впровадження нових програм бакалаврської, магістерської та дуальної освіти. Спеціалісти компанії також долучаться до оновлення матеріально-технічної бази університету.

Державний університет «Одеська політехніка» – це перший в Одесі партнер ініціативи GlobalLogic Education. В Україні компанія вже співпрацює з 22-ма закладами вищої освіти, а всього з 2018 р. група компаній GlobalLogic інвестувала понад 4 млн. дол. на розвиток інженерних талантів в регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частка цих коштів приходиться саме на Україну.

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