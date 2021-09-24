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Поддельный сайт имитирует европейскую базу данных о вакцинированных

24 сентября 2021 г., 16:55
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Поддельный сайт имитирует европейскую базу данных о вакцинированных

Исследователи Check Point Research (CPR) обнаружили еще одну технику, которую используют продавцы поддельных сертификатов о вакцинации. Многие из них утверждают, что имеют доступ к сайту «Европейского центра профилактики и контроля заболеваний» (European Center for Disease Prevention and Controls) и утверждают, что могут зарегистрировать в ней покупателя фейкового сертификата.

Для этого злоумышленники создали поддельный сайт, который имитирует настоящий https://www.ecdc.europa.eu с базой данных вакцинированных людей. Если покупатель не проверит его подлинность – не переходя по ссылке, а погуглив организацию через поисковую систему – то он может действительно подумать, что сайт настоящий. Ссылку на поддельный сайт специалисты Check Point Research обнаружили в URL-адресе, который был встроен в QR-код сертификатов от одного из продавцов.

На фейковом сайте можно подтвердить якобы подлинность нелегально купленного поддельного сертификата о вакцинации, что может ввести людей в заблуждение и привести к еще большему распространению числа поддельных документов.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/check_point

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