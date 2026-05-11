Пакет рішень GlobalLogic для впровадження AI стає доступний на Google Marketplace

11 мая 2026 г., 15:35

Під час конференції Google Cloud Next 2026 компанія GlobalLogic анонсувала запуск VelocityAI на Google Cloud Marketplace. Рішення відповідає запиту ринку: торішній звіт MIT показав, що більшість AI-ініціатив не масштабуються за межі пілотів через відсутність стратегії та складність впровадження. Завдяки інтеграції з Google Cloud і Gemini Enterprise, VelocityAI допомагає розв'язати ці проблеми та швидше отримати результат від AI. Разом із VelocityAI, GlobalLogic представила ще два рішення.

Complex Enterprise Transformation – дозволяє автоматизувати складні бізнес-процеси та модернізувати застарілі системи. Компанія впровадила low-code агенти для трансформації людських робочих процесів. Це AI-асистенти, які не потребують написання складного коду. Так бізнеси можуть адаптувати інструменти під свої потреби в рази швидше.

Physical AI & IT/OT Convergence – це поєднання можливостей AI з фізичними об’єктами та операційними технологіями (OT), наприклад: промисловим обладнанням, роботами, виробничими лініями або сенсорами. Такий підхід лежить в основі «розумного заводу»: AI аналізує дані з устаткування в реальному часі, допомагає прогнозувати збої, оптимізувати роботу систем, зменшувати простої та підвищувати ефективність виробництва.

«Над розробкою VelocityAI та новими рішеннями працюють зокрема українські інженери GlobalLogic. Це ще раз підтверджує експертизу наших фахівців у створенні складних продуктів для світового ринку. Рішення є надзвичайно актуальним: ми бачимо запит на VelocityAI від компаній у сферах виробництва, FinTech, ритейлу та MedTech. Партнерство з Google Cloud дозволяє впроваджувати AI не як експеримент, а як робочий інструмент», – підсумовує Орхан Гасімов, директор з інжинірингу GlobalLogic.

