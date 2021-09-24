Kyocera представляет новую линейку интеллектуальных МФУ – TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci

24 сентября 2021 г., 15:45

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Компания Kyocera анонсировала выход двух моделей цветных мультифункциональных устройств формата A3 с функцией искусственного интеллекта.



Как заявлено. TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci должны помочь компаниям повысить производительность и выполнять работу качественно и в кратчайшие сроки.



Скорость печати устройств TASKalfa 3554ci и TASKalfa 2554ci составляет 35 и 25 страниц в минуту соответственно, скорость сканирования — до 200 изображений в минуту. Причем сканер поддерживает одновременную загрузку 320 страниц, что позволяет экономить время при работе с объемными документами.



Также в новых устройствах TASKalfa реализована улучшенная функция копирования удостоверений. При этом передаваемые по сети данные защищены путем шифрования (encrypted), что обеспечивает максимальную безопасность и сохранность.



Особо подчеркивается, что благодаря передовым ИИ-функциям пользователи смогут выделить или удалить рукописные фрагменты документа, не меняя формат или изображение при сканировании. С новыми ИИ-функциями Super Resolution (Сверхвысокое разрешение – функция улучшения разрешения исходного изображения) и Handwriting (Рукописный текст – возможность улучшить качество рукописного текста или удалить его со скана) пользователи смогут настроить и значительно улучшить качество распознавания и печати.



Дисплей планшетного типа поддерживает простое переключение между пользовательскими интерфейсами и управление жестами для удобства работы. Кроме того, МФУ TASKalfa 3554ci поддерживают установку дополнительных программных решений, например, Kyocera Fleet Services и Kyocera Net Manager.

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