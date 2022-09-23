Nvidia запускає Omniverse Cloud для підтримки "цифрових двійників" у промисловості

23 сентября 2022 г., 17:18

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Nvidia продовжує розширювати межі промислового метапростору - простору, який детально імітує фізичні об'єкти у віртуальному світі.



Під час віртуальної конференції компанії для розробників GTC 2022 компанія оголосила про запуск Omniverse Cloud - комплексного хмарного програмного забезпечення як послуги для розробників і корпоративних команд, які можуть використовувати сервіс для проектування, публікації та роботи з метапростором.



Omniverse - це платформа для співпраці та моделювання в режимі реального часу, яка дозволяє реалістично відтворювати світ у великих масштабах. Використовуючи платформу, команди дизайнерів та інженерів можуть відтворювати та моделювати автомобілі, літаки, будівлі, заводи тощо. Усі частини двигуна або заводу можуть бути спроектовані з повністю змодельованою фізикою в реальному часі так само, як і в реальному світі з реакцією такою, яка була б в умовах реального світу.



Мова йде про "цифрові двійники", тобто повністю віртуальні двійники реальних просторів і об'єктів, які є частиною промислового метапростору. Як наслідок, їх можна ітерувати, змінювати і експериментувати з ними, щоб зрозуміти, що станеться до того, як потрібно буде вносити дорогі зміни в реальному світі.



Використовуючи Omniverse Cloud, окремі особи і команди зможуть проектувати і співпрацювати над робочими процесами разом без необхідності в локальних обчислювальних потужностях.



"Метапростір, 3D-інтернет, з'єднує віртуальні 3D світи, описані в Universal Scene Description і проглядаються через симулятор", - наголосив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор Nvidia. - «За допомогою хмарного рішення Omniverse ми можемо об'єднувати команди по всьому світу для проектування, створення та управління віртуальними світами та цифровими двійниками".



Omniverse Cloud працює на спеціально розробленій архітектурі хмарних обчислень в центрах обробки даних Nvidia та обладнанні з архітектурою Nvidia OVX для графіки та симуляції та серверами Nvidia HGX для великих робочих навантажень штучного інтелекту. При цьому використовується Nvidia Graphics Delivery Network, глобальна розподілена мережа центрів обробки даних для доставки метаверсійного контенту з низькою затримкою, що компанія вже опрацювала на досвіді GeForce Now, хмарного сервісу потокової передачі відеоігор з низькою затримкою.



Nvidia також оголосила про співпрацю з Digitale Schiene Deutschland, цифровим підрозділом німецького залізничного оператора Deutsche Bahn, який почав роботу над розширенням пропускної здатності мережі без будівництва нових шляхів. Ці зусилля потребують системи автоматизації безпечного руху поїздів з меншим інтервалом між собою і передбачають створення першої в масштабах країни цифрової симуляції всієї колійної мережі з двома двійниками.



Оскільки це передбачає створення фотореалістичної та фізично точної симуляції всієї колійної системи, це буде масштабне завдання. Вона також включатиме колії, що пролягають через міста та сільську місцевість, у поєднанні з даними з багатьох джерел, включаючи вимірювання станційних платформ та датчики транспортних засобів.



Використовуючи цифровий двійник всієї мережі, вбудований в Omniverse, який працює одночасно з фактичною залізничною мережею, отримуючи ті ж дані в режимі реального часу, він зможе використовувати штучний інтелект для моніторингу датчиків та інших даних, а також проводити моделювання для прогнозування та запобігання інцидентам.

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