Влада Фінляндії заарештувала локальні активи «Яндекс»

23 сентября 2022 г., 16:35

Як пише фінська газета Helsingin Sanomat, влада Фінляндії заарештувала місцеві активи «Яндекс».



За інформацією видання, арешт торкнувся акцій фінської дочки російського пошукача.



У 2022 році «Яндекс» змінив назву своєї дочки у Фінляндії на Global DC Oy - заявку подали в лютому, схвалення отримали у квітні. Компанія розвиває в країні сервіс Yango і управляє дата-центром у Мянтсяля. У травні місцеві компанії відмовилися постачати цьому ЦОД електрику.



Співзасновник «Яндекс» Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні 2022 року через «просування державних ЗМІ» в пошуку «Яндекс» і непряме фінансування уряду Росії. Після цього він залишив усі пости в компанії і вийшов із ради директорів.

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