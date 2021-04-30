Новый бюджетный смартфон OPPO A54 обойдется в 4999 грн

30 апреля 2021 г., 13:35

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Бренд OPPO объявил о старте продаж в Украине нового бюджетного смартфона OPPO A54, среди особенностей которого можно отметить наличие аккумулятора мощностью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Сообщается, что в режиме спокойной нагрузки полного заряда ОРРО А54 хватит более чем на два дня, а при просмотре видео на YouTube — 19,9 часа. Кроме того, у новинки А серии есть функции безопасной зарядки. Речь идет о защите от чрезмерной зарядки и разрядки аккумулятора, защите от короткого замыкания и максимальной силы тока, а также о ряде других функций безопасной зарядки. Заявлено, что быстрая 18 Вт зарядка позволяет за десять минут зарядить телефон на 13 %, а для 100 % достаточно 2 часов 23 минут.

Если же заряд почти исчерпан, а розетки поблизости нет, Super Power Saving Mode (Суперэнергосберегающий режим) обеспечит до 85 минут общения в WhatsApp и 91 минуту звонков даже при 5 % заряда. А если пользователь забыл поставить смартфон на зарядку ночью, функция Super Nighttime Standby (Ночной режим ожидания) будет экономить заряд аккумулятора, и к утру он уменьшится лишь на 1,79 %.

ОРРО A54 заряжается через разъем Type-C, предлагая защиту от короткого замыкания, которая останавливает зарядку, когда распознает повышение температуры или в разъем попадает вода. Для дополнительной безопасности Optimized Night Charging (Оптимизированная ночная зарядка) организует процесс таким образом, что сначала заряжает смартфон до 80 %, а затем, прежде чем проснется пользователь, до 100 %. Обеспечить оптимальный комфорт в руке помогает функция Smart Temperature Control (Умный контроль температуры), которая использует датчики для определения и снижения температуры задней панели смартфона, чтобы уменьшить риск перегрева.

Модель ОРРО A54 оснащена 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти, которую можно нарастить с помощью карты Micro SD до 256 ГБ. Новинка базируется на восьмиядерном процессоре Mediatek Helio P35 (MT6765). Функция HyperBoost увеличивает производительность и плавность работы программ и игр, перераспределяя системные ресурсы в зависимости от того, как используется устройство. В HyperBoost поддерживается быстрое переключение между мобильной сетью и Wi-Fi, при игре в мобильную игру или просмотре стримингового видео. В системе теплоотвода ОРРО A54 используется до 5 датчиков температуры и большой графитовый лист, по размеру равный площади самого смартфона.

В ОРРО A54 используется HD+ дисплей с вырезом под фронтальную камеру. Соотношение экрана и корпуса составляет 89,2 %. Фронтальная камера дополнена кольцевой вспышкой. Настройки яркости предлагают режимы Sunlight Screen (Работа на солнечном свете) и Moonlight Screen (Лунный свет). Первый обеспечивает чтение и просмотр контента даже при прямом солнечном свете, увеличивая яркость на 14,5 % до 550 нит. Второй гарантирует глазам комфорт в темной среде, автоматически уменьшая яркость экрана до 2 нит. ОРРО A54 автоматически настраивает параметры яркости экрана с помощью AI Smart Backlighting (AI смарт-подсветка), анализируя ваши предпочтения.

Корпус ОРРО A54 включает 3D-изогнутую заднюю панель. Новинка весит около 192 г и имеет толщину 8,4 мм. Три слоя имитации гальванического серебра создают необыкновенную градиентную текстуру, чтобы не только улучшить внешний вид, но и добавить панели износостойкости, а также продемонстрировать красивые цвета. ОРРО A54 представлен в двух цветах: черном и синем.

Доступна функция разблокировки смартфона с помощью распознавания лица или с применением расположенного сбоку сканера отпечатков пальцев. Три камеры размещены в премиум-матричном макете, который часто встречается на флагманских смартфонах. Основная камера состоит из модуля 13 МП, 2 МП макрокамеры для съемки с близкого расстояния и 2 Мп черно-белого модуля для эффекта боке, размывающего фон и акцентирующего объект фото. С помощью HDR-подсветки ОРРО A54 позволяет снимать даже при ярком свете, проявляя детали. Кроме того, смартфон улучшает снимки в любой среде благодаря функции Dazzle Color (Усиление цвета), настраивая баланс насыщенности и яркости. А функция AI Scene Recognition (АI распознавание сцен) способна распознавать до 23 сценариев, таких как зеленые растения, фейерверки, птицы, восход и закат солнца и т.д.

ОРРО A54 оснащен набором и других функций для фото и видеосъемки, таких как Ultra Night Mode (Ультра-ночной режим), позволяющий фиксировать детали даже при плохом освещении, а также 15 фильтров для фронтальной и основной камер, дающих возможность снимать с расстояния 4 см и делать панорамные фотографии на 180°.

Одно из главных преимуществ ОРРО A54 — 16 МП фронтальная камера. В ней реализована функция боке, которая не только создает эффект размытости, но и включает режим бьютификации, а также накладывает фильтры. Например, AI бьютификация улучшает фотоизображение каждого человека даже на групповом снимке, корректируя и выравнивая оттенок кожи, чтобы обеспечить каждому наилучший вид. AI бьютификация приспосабливается к возрасту и полу человека на снимке, персонализируя его внешний вид.

Также ОРРО A54 поддерживает съемку замедленного видео, в частности SLO-MO с 720P при 90 кадрах в секунду, основной камерой и до 10 видеофильтров.

Для ОРРО A54 заявлено соответствие требованиям отраслевого стандарта IPX4 Waterproof (Влагозащита).

Смартфон ОРРО А54 с 4 оперативной и 64 ГБ энегонезависимой памяти представлен в Украине в черном и синем цветах на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и др. С 30 апреля по 16 мая ОРРО А54 (4/64 ГБ) можно приобрести по акционной цене, приуроченной к старту продаж, за 4999 грн вместо 5888 грн.

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