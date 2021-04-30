Opel и начало цифровизации автомобилей: что появится скоро?

30 апреля 2021 г., 13:43

0

Tweet

Компания Opel планирует представлять свои автомобили без классического логотипа. Уже следующее поколение будет иметь цифровую технологию. По задумке дизайнеров вместо обычных опознавательных знаков будет использоваться QR-код с нетипичной формой. Если вы хотите сейчас купить Опель Вектра на сервисе OLX, то получите привычную для всех версию.

Первые попытки

Компания в своих лабораториях дизайна планирует использовать не традиционные квадратные схемы кода, а соответствующие модели изображения. Легковой электромобиль Manta GSe ElektroMOD, который сегодня пока еще находится в разработке и скоро поступит в продажу, получил QR-код в виде ската.



Особенность этой технологии состоит в том, что во время просмотра кода через ваш смартфон экстерьер машины будет обычным — без разделения на пиксели и расплывчатые квадраты. Сами разработчики свой iQR оставляют в относительном секрете. То есть все знают, что в декабре 2021 года будет происходить первая презентация уже доступных изображений, но их форма и особенность скрываются.

Зачем нужна оцифровка?

В первую очередь QR-код будет выполнять обычные функции такой технологии. То есть все, кто захочет, смогут на своем смартфоне отсканировать тот код, который будет находиться на автомобиле Opel, и написать хозяину авто. Входящие персональные сообщения будут выводиться на общий монитор в мультимедийном комплексе.

Также планируется отображать информацию о сервисном обслуживании через код. В будущем такую технологию могут модернизировать до платежной системы.

Разработчиками планируется улучшение всей коммуникационной системы, которая состоит из водителей и пешеходов.

Вариант изображения и его расположения показали на презентации Manta GSe ElektroMOD. А вот первый серийный автомобиль — им станет Opel Astra — будет выпускаться уже в конце года. В компании считают этот шаг символическим: звездная марка получит новые технологии и станет ближе к космическому пространству.

Публикуется на правах рекламы

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!