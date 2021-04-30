Продажи Samsung в первом квартале выросли на 6%

30 апреля 2021 г., 13:02

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Общая консолидированная выручка за отчетный период стала рекордной для первого квартала года в истории компании и составила 65,39 трлн вон (58,7 млрд долл), продемонстрировав 6% прирост по сравнению с показателями предыдущего квартала. Операционная прибыль увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим периодом и достигла 9,38 трлн вон (8,42 млрд долл). Такой рост обусловлен устойчивыми продажами смартфонов и потребительской электроники, что позволило компенсировать снижение доходности по направлениям полупроводников и дисплеев.



По направлению производства полупроводников отмечено снижение прибыльности в квартальном исчислении, несмотря на стабильные поставки элементов памяти. Основной причиной такой ситуации стала временная приостановка производства на фабрике в Остине, а также тренд на снижение цен на рынке памяти NAND. При этом на финансовые результаты оказали влияние и изначальные затраты на повышение производственных мощностей, и запуск новой линии, связанные с переходом к производству передовых сетевых узлов. Прибыльность направления производства панелей отображения информации снизилась в квартальном исчислении по причине сезонного сокращения спроса на мобильные устройства.



Samsung отмечает значительный рост выручки по направлению производства мобильных устройств, обусловленный увеличением объемов продаж флагманских смартфонов и массовых моделей, а также всей экосистемы – планшетов, ПК и носимых устройств. Направление производства сетевого оборудования сохранило устойчивые показатели, что объясняется продолжением глобального распространения стандарта 5G.



Прибыльность подразделения потребительской электроники повысилась как в квартальном, так и в годичном исчислении, поскольку спрос на цифровую бытовую технику и телевизоры премиального сегмента остался высоким.



Ожидается, что во втором квартале выручка по направлению производства полупроводников возрастет, поскольку обстановка на рынке элементов памяти улучшится за счет высокого спроса на серверы. По направлению производства печатных плат отмечается полное восстановление производства на заводе в Остине. При этом ожидается, что на направлении производства СБИС продолжит негативно сказываться перерыв в производстве печатных плат в прошлом квартале.



По направлению производства дисплеев существует вероятность снижения объемов продаж панелей для мобильных устройств, обусловленная низкой сезонностью на рынке мобильных устройств и дефицитом поставок некоторых компонентов.



По направлению производства мобильных устройств прогнозируется снижение выручки и прибыльности за счет сокращения объемов продаж флагманских смартфонов, а также сложностей с поставкой некоторых компонентов. Компания планирует минимизировать негативное влияние дефицита компонентов, за счет использования своих возможностей управления глобальной цепочкой поставок (SCM). Подразделение потребительской электроники сосредоточит свои усилия на поддержке продаж новых продуктов, в частности – моделей Neo QLED, а также расширении продаж серии Bespoke.



Ожидается, что во втором полугодии улучшится рыночная обстановка для направления производства компонентов, и компания продолжит укреплять лидерство в области разработки продуктов и технологий. По направлениям смартфонов и потребительской электроники Samsung уделит особое внимание премиальному сегменту. Однако, с большой вероятностью, останутся актуальными глобальные макроэкономические риски, в частности, нестабильность спроса, связанная с пандемией COVID-19.



По направлению производства элементов памяти ожидается устойчивый спрос на продукцию для серверов и мобильных устройств, компания также ускорит переход на производство памяти DRAM по 15-нм технологии и 128-слойной памяти V-NAND 6 поколения, а также расширение сферы применения процессов литографии в глубоком ультрафиолете (EUV). По направлению производства СБИС будут увеличены возможности поставок за счет сотрудничества с производителями печатных плат как на локальном, так и на зарубежных рынках. При этом по направлению производства печатных плат будут расширены поставки за счет массового производства на Линии 2 завода в Пхёнтхэке.



По направлению производства панелей отображения информации продолжится расширение использования OLED-экранов и будут заложены основы применения технологии квантовых точек (QD) в больших дисплеях.



По мобильному направлению Samsung намерена обеспечить устойчивую прибыль за счет популяризации складных моделей, расширения линейки массовых устройств с поддержкой 5G и увеличения продаж планшетов, персональных компьютеров и носимых устройств. По направлению сетевого оборудования продолжится работа над удовлетворением рыночного спроса, обусловленного глобальным расширением коммерческого применения сетей 5G. В то же время, подразделение потребительской электроники будет искать возможности обеспечения прибыльности за счет расширения продаж продукции премиального сегмента.



Объем капитальных затрат компании в первом квартале составил 9,7 трлн вон (8,71 млрд долл), в том числе 8,5 трлн вон (7,63 млрд долл)было вложено в направление полупроводников, и 0,7 трлн вон (630 млрд долл)– в направление производства дисплеев.



Консолидированная выручка по направлению производства полупроводников в первом квартале составила 19,01 трлн вон (17,07 млрд долл), а операционная прибыль – 3,37 трлн вон (3,03 млрд долл).



По направлению производства элементов памяти, несмотря на стабильный общий спрос, обусловленный высокой востребованностью серверов и мобильных устройства, отмечено незначительное снижение прибыльности. Его причиной стали тренд на снижение цен на рынке элементов памяти NAND и изначальные затраты на запуск новых производственных линий.



В сегменте памяти DRAM, несмотря на низкую сезонность, сохранялся устойчивый спрос на компоненты для мобильных устройств, обусловленный выходом новых моделей у основных клиентов Samsung и ростом распространения смартфонов с поддержкой стандарта 5G. Спрос в сегменте персональных компьютеров оставался на высоком уровне, поскольку пользователи во всем мире продолжают активно пользоваться интернетом.



В сегменте серверов DRAM-память стала значительно более востребованной по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, поскольку за счет увеличивающегося использования новых серверных центральных процессоров возросла и плотность данных («Content-per-Box»), а преимущественный высокий спрос сохранялся со стороны Центров обработки данных (ЦОД). Спрос на потребительские продукты также оставался на высоком уровне, в основе чего лежало развитие контента высокого разрешения 4К и рост объемов памяти для телевизоров и комплектов для использования в стриминговых сервисах.



По направлению памяти NAND уверенную поддержку спроса в мобильном сегменте оказали значительные объемы продаж смартфонов, а также повышение потребности и рост плотности информации. По мере того, как основные компании-операторы ЦОД возобновили инвестиции в повышение объема хранилищ, в квартальном исчислении отмечают рост спроса на серверные SSD, обусловленный низким спросом в предыдущем квартале.



Во втором квартале компания прогнозирует значительное повышение прибыльности на фоне благоприятных условий ведения бизнеса, в частности, устойчивого спроса по всем направлениям применения.

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