Visual Instruments представила прозорий монітор Phantom

11 ноября 2025 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Visual Instruments анонсувала Phantom — 24-дюймовий монітор, який дозволяє бачити простір за ним, поки ви працюєте. Його можна під'єднати до будь-якого комп'ютера, консолі чи телефону через роз'єм USB-C або кабель HDMI, і контент з'являється на аркуші скла, без громіздких рамок, які б закривали огляд. За словами засновників, це перший повністю прозорий комп'ютерний дисплей, хоча він орієнтований на тих, хто працює за столом, а не на тих, хто хоче виставляти його у вітрині магазину.



Компанія надихалася авіаційними індикаторами на лобовому склі (head-up displays) та телесуфлерами; прихована панель унизу відбиває зображення на спеціальний тип нахиленого скла з дзеркалами. Скло залишається чистим; ви бачите лише відбите зображення. Перемкнувши режими кілька разів, можна автоматично налаштувати прозорість: доступно щонайменше три різні попередні налаштування, завдяки чому можна швидко переходити від режиму, коли крізь монітор можна чітко бачити, до повністю чорного дисплея, як у звичайного монітора.



Значна частина рекламної кампанії зосереджена на здоров'ї очей: лікарі часто радять робити 20-хвилинну перерву від екранів для відпочинку очей. Phantom дозволяє дивитися за межі екрана, не повертаючи голови, даючи короткий погляд на те, що знаходиться за дисплеєм, і при цьому очам не потрібно перефокусовуватися. Виробник стверджує, що це зменшує напругу очей під час тривалих сеансів; однак скептики зауважують, що очі все одно сфокусовані на відбитому зображенні на тій же відстані, тому переваги є невизначеними.

24-дюймовий монітор працює з роздільною здатністю 4K у форматі 16:9. Яскравість може коливатися від мінімальних 5 ніт до 5000 ніт для піків Ultra HDR, що набагато вище, ніж у типових настільних дисплеїв. Він має повне охоплення sRGB, тому кольори мають бути досить реалістичними.



Раніше вже були подібні прототипи, але жоден із них не був випущений на ринок у таких розмірах і з такою роздільною здатністю, призначеними для робочих місць. Якщо Visual Instruments виконає свої обіцянки, Phantom може знайти свою нішу серед творчих працівників, які шукають робочий простір без зайвого візуального "сміття".

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI