Нові ноутбуки преміумкласу LG gram 2022 відповідають вимогам військового стандарту MIL-STD-810G

23 мая 2022 г., 16:15

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Компанія LG Electronics (LG) оголосила про глобальний запуск лінійки ноутбуків преміумкласу LG gram 2022. Вона включає сім моделей: gram 17 (17Z90Q), gram 16 (16Z90Q), gram 15 (15Z90Q), gram 14 (14Z9), gram 2-в-1 (16T90Q та 14T90Q), а також перший у серії портативний монітор +viewfor LG gram (16MQ70). Новинки базуються на процесорах Intel Core 12-го покоління, у них встановлені новітні SSD Gen4 NVMe та низьковольтна оперативна пам'ять LPDDR5, що підвищують продуктивність приблизно на 22% у порівнянні з моделями 2021 року. Ноутбуки LG gram 2022 сертифіковані відповідно до вимог платформи Intel Evo Platform.



Новинки оснащені IPS-панелями зі співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю WQXGA (2560x1600). Для них заявлено 99-відсоткове охоплення колірного простору DCI-P3. IPS-дисплеї мають покриття антивідблиску.



У ноутбуках LG gram 2022 реалізовано технологію LG Glance by Mirametrix – програмне рішення на основі штучного інтелекту. Вона автоматично блокує екран, якщо користувач відходить від ноутбука. Крім того, ця технологія попереджає користувача та розмиває вміст екрана, якщо хтось інший намагається заглянути до нього. При підключенні окремого монітора курсор миші та робоче вікно, що використовується наразі, автоматично переміщуються на той екран, на який дивиться користувач. Також моделі 2022 пропонують оптимізоване середовище для проведення відеоконференцій з такими функціями, як вхід в систему з розпізнавання обличчя, придушення шумів за допомогою штучного інтелекту та вбудована вебкамера Full HD.



Новинки відповідають вимогам військового стандарту MIL-STD-810G.



Нові 16- та 14-дюймові моделі LG gram 2-в-1 – універсальні пристрої, здатні перемикатися між форматами ноутбука та планшета. Вони оснащені вбудованими програмами для малювання та нотаток, оптимізованими для пера LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). У пристроях поєднується інтегрована підтримка стилуса з інтерфейсом LG, заснованим на штучному інтелекті.



Цього року лінійка gram також включає view for LG gram: портативний 16-дюймовий монітор зі знімною кришкою, який підключається через USB-C та розширює цифровий робочий простір. Монітор 16MQ70 можна розмістити поруч із ноутбуком у горизонтальному або вертикальному положенні. У комбінації з моделлю gram 16 утворюється IPS-полотно зі співвідношенням сторін 32:10 для збільшення функції багатозадачності.



LG gram 2022 можна придбати вже з цього місяця: продаж буде відкрито в Північній Америці, а потім і на ключових ринках Європи та Азії вже цього кварталу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист