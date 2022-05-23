На міжнародній конференції VivaTech нашу країну представлять 14 стартапів

23 мая 2022 г., 17:05

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Конкурсна комісія обрала 14 стартапів, що увійдуть до української делегації на одній із найбільших технологічних подій Європи у сфері інновацій – VivaTech. Цього року наша країна вперше візьме участь у конференції, що відбудеться в Парижі з 15 до 18 червня.

Представити українську стартап-екосистему та свої проєкти зможуть:

ClinCaseQuest – платформа симуляційного навчання для додипломної та післядипломної медичної освіти;

Fruittorg – фруктово-овочевий маркетплейс B2B, який об'єднує виробників фруктів та овочів із покупцями – гуртовикам та супермаркетами, HoReCa, переробними підприємствами;

Avocado AI – SaaS-рішення для оптимізації запасів та процесів на ринку HoReCa;

Lookerz – SaaS-рішення для інтернет-магазинів моди, що генерує образи та аналогічні товари в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту;

Misu – система моніторингу здоров'я та смартпристрій, який аналізує ваш стан та за допомогою спеціальних алгоритмів будує прогноз до настання критичної ситуації у людини;

Mosqitter – розумна екологічна система боротьби з комарами, яка захищає людей від укусів на відкритому повітрі;

Elai.io – платформа перетворення тексту у відео, яка дозволяє користувачам генерувати відеоконтент із реальними людьми з одного лише тексту;

Input Soft – SaaS-платформа для компаній в авіаційній індустрії: аеропортів, компаній із наземного обслуговування літаків та авіаліній;

Akurateco – платіжна синхронізуюча платформа, брендоване рішення white-label, яке дозволяє користувачам стати власниками готового до використання наскрізного шлюзу PCI DSS;

Cases – EdTech та соціальна мережа. На платформі користувачам пропонують пройти онлайн-навчання за спеціальностями з творчих індустрій, знайти друзів, однодумців, наставників;

fprojo – SaaS-рішення для управління проєктними фінансами для компаній SMB B2B, які надають професійні послуги;

WheelKeep – невидима система безпеки, яка допомагає велосипедистам захистити свої велосипеди від крадіжок та насолоджуватися свободою повсякденної їзди;

Cardio.AI – забезпечує корпоративне кардіологічне обстеження. Комплексне рішення для 5-денного віддаленого моніторингу серця за допомогою одноразового пристрою;

zeely.app – мобільний додаток (SaaS, Freemium) для просування бізнесу зі зручними маркетинговими інструментами для немаркетологів.

Цього року Viva Technology об’єднає більше як 500 спікерів, понад 25 тис. відвідувачів та більше як 500 інноваційних проєктів зі 149 країн світу. Серед спікерів конференції засновник Wikipedia Джиммі Вейлз, CEO Qualcomm Крістіано Амон, засновник BlaBlaCar Фредерік Мазелла, CEO Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно та багато інших відомих особистостей і брендів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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