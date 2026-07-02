Bigme запускає краудфандинг першого у світі смартфона з двома екранами - кольоровим E Ink та LCD

2 июля 2026 г., 16:35

Компанія Bigme оголосила про швидкий запуск краудфандингової кампанії на платформі Kickstarter для свого нового флагманського продукту - Bigme HiBreak Dual2. Заявлено, це перший у світі смартфон, оснащений двома кольоровими екранами на основі електронного чорнила (Color E Ink) - 6.13'' та LCD - 5''. Паралельно компанія відкрила попередні замовлення на свій новий 25,3-дюймовий кольоровий E Ink монітор.



Офіційний старт кампанії відбудеться найближчим часом. Виробник оприлюднив цінову сітку для перших бекерів:



Super Early Bird (Надранні пташки) - від $699



Early Bird (Ранні пташки) - від $769



Kickstarter Standard Edition (Стандартна версія) - від $899



Kickstarter Exclusive Edition (Ексклюзивна версія) - від $989



У компанії зазначають, що фінальні конфігурації пристроїв, терміни їх доступності та умови краудфандингу можуть змінюватися та будуть остаточно закріплені на офіційній сторінці проєкту на Kickstarter.

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