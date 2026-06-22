Ключові розробники AI Google переходять до Anthropic та OpenAI

22 июня 2026 г., 17:25

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Віцепрезидент Google DeepMind Джон Джампер (John Jumper), який став лауреатом Нобелівської премії з хімії 2024 року за розробку революційної моделі AlphaFold для передбачення тривимірної структури білків, оголосив про свій ухід з компанії.





Як повідомляє Bloomberg, науковець прийняв рішення приєднатися до стартапу Anthropic після майже дев'яти років роботи в технологічному гіганті. Останнім часом Джампер очолював команду Google із розробки інструментів автоматичного кодингу на базі штучного інтелекту, намагаючись скоротити технологічне відставання від конкурентів у комерційному секторі. Представники обох компаній офіційно підтвердили трансфер фахівця, який планує розпочати роботу після невеликої відпустки.





Цей перехід став другим потужним кадровим ударом по AI-напрямку Google за один тиждень. Раніше віцепрезидент з інжинірингу та співкерівник розробки флагманських моделей Gemini Ноам Шазир (Noam Shazeer) оголосив про звільнення задля переходу в OpenAI.





Кар'єра Шазира є унікальною для індустрії: у 2017 році він став співавтором фундаментального наукового дослідження Attention Is All You Need, яке заклало основу архітектури трансформерів, що використовуються в усіх сучасних великих мовних моделях. У 2021 році Ноам Шазир залишив Google через відмову компанії випускати його розмовного чат-бота Meena, після чого заснував успішний сервіс індивідуальних чат-ботів Character.AI.





Повернення розробника до Google у 2024 році супроводжувалося безпрецедентною фінансовою угодою. Для того щоб повернути інженера та його команду, була укладена ліцензійна угода з компанією Шазира Character.AI на суму 2,7 млрд дол. Фактично була виплачена гігантська сума за повернення одного топменеджера, якого оглядачі ринку іронічно назвали «цифровим Ісусом». Проте Ноам Шазир пропрацював у Google менше ніж 18 місяців після повернення, зіткнувшись, за даними внутрішніх джерел, із корпоративними суперечками на внутрішніх форумах та жорсткою бюрократією. Керівник OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) тепло привітав його у своїй команді, зазначивши, що чекав на можливість спільної роботи понад 10 років.





Одночасна втрата двох провідних архітекторів сучасних AI-систем, скоріше всього, вказує на глибоку системну кризу всередині Google, пов'язану з корпоративною культурою та нездатністю утримувати ключових інноваторів. Ситуація з Ноамом Шазиром, на повернення якого було витрачено астрономічні 2,7 млрд дол., демонструє неефективність фінансових важелів у боротьбі за таланти, якщо компанія не може забезпечити гнучке середовище для розробки. Той факт, що обидва фахівці перейшли до прямих конкурентів, створює серйозний репутаційний та технологічний вакуум навколо проєкту Gemini.

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