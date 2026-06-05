Honeywell виводить на біржу Quantinuum з оцінкою у 17,6 млрд дол.

5 июня 2026 г., 9:35

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Акції компанії Quantinuum зросли на 13,3% під час виходу на біржу Nasdaq, завдяки чому ринкова оцінка підрозділу квантових обчислень корпорації Honeywell досягла 17,63 млрд дол.

Як повідомляє Reuters, торги відкрилися на позначці 68 дол. за акцію, що суттєво перевищило ціну первинного публічного розміщення, встановлену на рівні 60 дол. У межах розширеного IPO компанія з Брумфілда, штат Колорадо, успішно реалізувала 28 млн акцій замість запланованих раніше 26,5 млн, залучивши 1,68 млрд дол.

Початковий ціновий діапазон під час маркетингового періоду становив від 53 до 55 дол. за цінний папір, проте високий попит з боку інвесторів дозволив організаторам розміщення, серед яких провідними виступили банки J.P. Morgan та Morgan Stanley, підняти фінальну вартість.

Компанія Quantinuum була заснована у 2021 році внаслідок злиття квантового підрозділу промислового конгломерату Honeywell та британського розробника програмного забезпечення Cambridge Quantum. Після завершення процедури лістингу Honeywell збереже за собою значний контроль над бізнесом, утримуючи близько 48,1% голосуючих акцій спільного підприємства.

Позитивні настрої інвесторів у цьому високотехнологічному секторі суттєво посилилися після того, як уряд США оголосив про масштабну ініціативу обсягом 2 млрд дол., спрямовану на пряме входження в капітал дев'яти провідних компаній країни з квантових обчислень. У межах цієї стратегічної програми Quantinuum має отримати близько 100 млн дол. прямих державних інвестицій. Як відмітила аналітик компанії IPOX Schuster Кет Ліу (Kat Liu), державна підтримка має ключове значення, оскільки квантові обчислення все частіше розглядаються як критично важливий елемент національної безпеки, кібербезпеки, AI-моделей та передових систем зв'язку. Додатковим драйвером виступає розвиток великих ресурсномістких AI-платформ, які потребують кардинально нових обчислювальних потужностей.

«Ми у роботі з нашими клієнтами чітко бачимо, що квантові технології - це не питання далекого майбутнього, їхня комерціалізація вже розпочалася», зазначив у інтерв'ю виконавчий директор Quantinuum Радж Хазра (Raj Hazra), додавши, що компанія повністю готова до публічного ринку. На цьому тлі акції головного конкурента компанії - фірми IonQ - продемонстрували стрімке ралі, злетівши з початку року приблизно на 52%, що забезпечило конкуренту ринкову вартість на рівні 25,47 млрд дол. відповідно до аналітичних даних LSEG.

Попри значний ринковий оптимізм, фінансові показники компанії демонструють високу залежність від обмеженого кола клієнтів. За підсумками 2025 року загальний обсяг продажів Quantinuum склав лише 30,9 млн дол. при чистому збитку у розмірі 192,6 млн дол. Більше того, приблизно 60% усієї виручки компанії за минулий рік забезпечив один контрагент — японський науково-дослідний інститут RIKEN. Партнер юридичної компанії Willkie Farr & Gallagher Едвард Бест (Edward Best) підкреслив, що ключовим маркером для інвесторів у майбутньому стане здатність квантового розробника диверсифікувати клієнтську базу та суттєво збільшити кількість і вартість прямих комерційних контрактів.

Успішний лістинг Quantinuum свідчить про те, що Уолл-стріт розглядає квантові обчислення не як теоретичну наукову дисципліну, а як наступну фундаментальну інфраструктурну платформу, яка прийде на зміну класичному кремнієвому кремню в епоху зрілого AI. Масштабне фінансування з боку приватного капіталу в поєднанні з двухмільярдною державною програмою підтримки підкреслює геополітичне значення цієї технологічної гонки. США намагаються створити замкнену екосистему розробки квантового заліза та софту на випередження геополітичних конкурентів, оскільки володіння такими потужностями дозволить миттєво нівелювати сучасні стандарти шифрування та криптографічного захисту.

Головним стратегічним ризиком для Quantinuum залишається колосальний розрив між її поточною капіталізацією у 17,6 млрд дол. та реальними комерційними доходами, які ледь перевищують 30 млн дол. Концентрація більшої частини виручки на одному клієнті вказує на те, що галузь досі перебуває на штучному забезпеченні за рахунок грантів та наукових бюджетів. Якщо компанія найближчим часом не зможе масштабувати свої рішення для комерційного сектору (наприклад, для фармацевтичного моделювання, оптимізації логістичних ланцюгів чи фінансового аналізу), високі витрати на розробку та обслуговування лазерних систем на захоплених іонах можуть призвести до глибокого розчарування інвесторів та охолодження всього ринку.

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