Відновлюється проєкт модернізації шкільного курсу «Інформатика NewG»

23 мая 2022 г., 15:35

До початку війни, 21 січня, було анонсовано проєкт «Інформатика NewG», який наразі відновлюється після тимчасового зупинення.

Одне з ключових завдань в межах реформи IT-освіти, яка відбувається навіть під час війни, – це оновити шкільний курс з інформатики. Проєкт передбачає створення та пілотування нових освітніх ресурсів для навчання предмету «Інформатика» для всіх класів. Після апробації та вдосконалення нові освітні ресурси буде розміщено у вільному доступі на сайті «Всеукраїнської школи онлайн» для всіх закладів загальної середньої освіти.

Наразі відбувається добір вчителів інформатики та закладів освіти, які пілотуватимуть новий вміст та ресурси у 2022-2023 навчальному році.

Пілотування відбуватиметься у 50 закладах загальної середньої освіти з 1 вересня.

Для участі в проєкті вчителі інформатики мають заповнити форму заявки https://forms.gle/oPSvZFTLo6kkHiw57

Заявки приймаються до кінця дня 29 травня.

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