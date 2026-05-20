Google представила Gemini 3.5, модель яка перевершує конкурентів у швидкості та логіці

20 мая 2026 г., 9:35

Компанія Google офіційно анонсувала вихід нової лінійки моделей штучного інтелекту Gemini 3.5, що розроблені для виконання складних агентських сценаріїв та автономних робочих процесів.

Першою моделлю серії став реліз Gemini 3.5 Flash. Новинка вже доступна для розробників через Gemini API та Google AI Studio, а також для звичайних користувачів у додатку Gemini та новому режимі AI Mode у пошуковій системі Google Search. За словами віцепрезидента Google DeepMind Оріола Віньялса (Oriol Vinyals), модель демонструє інтелект рівня флагманських систем при збереженні рекордної швидкості обробки даних.

Технічні характеристики Gemini 3.5 Flash свідчать про значний прогрес у продуктивності. Модель перевершує попередню версію Gemini 3.1 Pro у складних тестах на програмування та логіку, зокрема в бенчмарках Terminal-Bench 2.1 та MCP Atlas. За даними розробників, швидкість генерації токенів у Gemini 3.5 Flash у 4 рази вища, ніж у аналогічних фронтальних моделей конкурентів. Такий баланс продуктивності та низької затримки дозволяє використовувати модель для масштабних завдань, які раніше потребували тижнів людської праці, наприклад, аудиту коду або підготовки складної фінансової документації.

Разом із новою моделлю Google представила Gemini Spark — персонального AI агента, який працює на базі Gemini 3.5 Flash. Система здатна діяти автономно 24/7 за вказівками користувача, виконуючи завдання всередині цифрових сервісів та екосистеми Google. Наразі Gemini Spark доступний для обмеженого кола тестерів, а запуск бета-версії для передплатників Google AI Ultra у США запланований на наступний тиждень. Компанія також повідомила про активну роботу над потужнішою версією Gemini 3.5 Pro, запуск якої очікується вже наступного місяця.

Окрему увагу приділено безпеці та етичним стандартам у межах Frontier Safety Framework. Розробники впровадили посилені захисні механізми проти кіберзагроз та генерації шкідливого контенту. Для цього використовуються нові інструменти інтерпретації, які дозволяють перевіряти внутрішні логічні ланцюжки моделі перед видачею відповіді. Компанія зазначає, що Gemini 3.5 Flash вже інтегрована в платформу Google Antigravity для корпоративних клієнтів, що дозволяє розгортати цілі мережі субагентів для вирішення складних бізнес-завдань у режимі реального часу.

Випуск Gemini 3.5 Flash сигналізує про зміну парадигми від пасивних чат-ботів до активних автономних агентів. Здатність моделі виконувати багатоступеневі дії без постійного нагляду людини створює умови для тотальної автоматизації рутинних процесів у програмуванні, аналітиці та управлінні даними. Для Google це стратегічний крок, спрямований на утримання лідерства у боротьбі з OpenAI та Anthropic, де основна ставка робиться на інтеграцію AI у кожну ланку цифрового життя користувача через персональних помічників типу Gemini Spark.

Головним ризиком залишається складність контролю над автономними діями агентів у реальних ІТ-середовищах. Хоча Google наголошує на використанні нових протоколів безпеки, масове впровадження систем, здатних самостійно редагувати код та керувати активами, потребуватиме від компаній перегляду внутрішніх стандартів кібербезпеки. Успіх Gemini 3.5 залежатиме від того, наскільки надійно модель зможе виконувати критичні завдання без помилок, оскільки в агентських робочих процесах ціна галюцинації AI зростає пропорційно до наданих йому повноважень.

