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Німеччина профінансує отримання Україною енергообладнання з латвійської ТЕЦ

17 июня 2026 г., 10:25
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Міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із Федеральним міністром економіки та енергетики Німеччини Катериною Райхе. Вони обговорили прогрес у виконанні досягнутих домовленостей, зокрема під час зустрічі в Берліні у квітні цього року. Головний пріоритет - посилення української енергосистеми до зими та створення додаткового запасу міцності на майбутнє.
 
Як відзначив Денис Шмигаль, Україна високо цінує підтримку Німеччини у фінансуванні робіт з демонтажу та транспортування обладнання з європейських електростанцій, виведених з експлуатації. Зокрема, очільник Міненерго подякував партнерам за оперативне сприяння реалізації такого проєкту на Ризькій ТЕЦ, де роботи вже розпочато. Міністерство закордонних справ Німеччини зарезервувало понад 1 млн євро на ці потреби.
 
 «Очікуємо, що протягом літа устаткування надійде до України та буде використано на енергетичних об'єктах Харкова й Києва. Паралельно спільно продовжуємо роботу над аналогічними проєктами в Латвії, Словаччині, Австрії, Хорватії та інших країнах», — зазначив Денис Шмигаль. 
 
Також під час зустрічі обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Найближчим часом Міністерство енергетики передасть німецьким партнерам перелік ключових потреб українського енергосектору.
 
«Сьогодні Німеччина є одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики, внесок до якого вже перевищив 552 млн євро. Окремо цінуємо грант KfW у розмірі 4,75 млн євро, наданий у квітні цього року для підтримки української енергосистеми. Розраховуємо на подальше лідерство партнерів у зміцненні енергетичної стійкості нашої країни напередодні наступного осінньо-зимового періоду», - наголосив Денис Шмигаль. 

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