HPE анонсувала повностекову інфраструктуру для AI-фабрик на базі рішень Juniper

17 июня 2026 г., 11:45

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На конференції HPE Discover Las Vegas 2026 компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про масштабне розширення свого портфеля рішень для штучного інтелекту, інтегрувавши мережеві технології придбаної Juniper Networks у комплексну платформу HPE AI Data Center Solution.

Цей крок дозволив створити повностекову AI-native інфраструктуру, яка об'єднує обчислювальні потужності, мережеві компоненти, системи збереження даних, програмне забезпечення та сервіси в єдину фабрику штучного інтелекту.

Ключовою новинкою релізу став випуск комутаторів серії HPE Juniper Networking QFX, керованих за допомогою спеціалізованого ПЗ HPE Networking Data Center Director. Рішення оптимізовані для піддтримки складних робочих навантажень, пов'язаних із навчанням (training) та виведенням (inferencing) великих мовних моделей, що дозволяє підприємствам масштабувати AI-платформи від стадії експериментів до промислової експлуатації.

У межах розширення лінійки мережевого обладнання для AI-фабрик компанія презентувала два стратегічні апаратні продукти:

HPE Juniper Networking QFX5140 - комутатор, спроектований спеціально для інференс-кластерів та крайових (edge) сценаріїв використання штучного інтелекту;

HPE Juniper Networking QFX5252 - спеціальний комутаційний модуль (tray) для стійкової AI-платформи AMD Helios, який забезпечує наднизьку затримку та високу пропускну здатність, необхідні для максимізації продуктивності інфраструктури під час масштабування.

Завдяки цим апаратним інноваціям компанії вдалося усунути одне з головних технологічних «вузьких місць» в AI-деплої - тривале очікування графічними процесорами (GPU) передачі даних по мережі. Тепер графічні чипи витрачають максимум часу безпосередньо на обробку навантажень, що суттєво підвищує загальну ефективність інфраструктури та знижує сукупну вартість володіння (TCO).

Глибока інтеграція комутаторів Juniper QFX в екосистему HPE AI Data Center Solution є логічним завершенням формування єдиного контуру AI-інфраструктури після поглинання Juniper. На ринку AI-фабрик мережева складова стала критичним фактором: швидкість навчання моделей залежить не лише від сирої потужності GPU, а й від здатності мережі з низькою затримкою синхронізувати роботу тисяч чипів.

Випуск спеціалізованого модуля QFX5252 для платформи AMD Helios демонструє, що HPE прагне створити пряму альтернативу закритій екосистемі Nvidia (зокрема архітектурі InfiniBand/Spectrum-X), пропонуючи відкритіші Ethernet-рішення для альтернативних AI-прискорювачів. Це посилює конкуренцію в сегменті високопродуктивних обчислень та дає великим хмарним провайдерам і корпораціям більшу свободу вибору апаратних платформ.

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