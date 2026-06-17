SpaceX купує розробника Cursor за 60 млрд дол.

17 июня 2026 г., 9:35

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SpaceX підписала остаточну угоду про придбання стартапу Anysphere, розробника популярного AI-агента для написання коду Cursor.

Сума транзакції, яка буде повністю оплачена акціями, становить 60 млрд дол. Як повідомляє агенція Reuters, цей крок спрямований на зміцнення позицій аерокосмічного гіганта на високоприбутковому ринку корпоративних інструментів штучного інтелекту.

Угода відбулася за тиждень після успішного виходу SpaceX на біржу Nasdaq, де капіталізація компанії перевищила 2 трильони доларів. Поглинання посилить позиції компанії xAI, яку SpaceX інтегрувала у свою структуру в лютому, в одному з найприбутковіших сегментів генеративного AI - автоматизованому програмуванні. Під час виходу на IPO керівництво SpaceX оцінювало свій потенційний ринок у 28,5 трлн дол., суттєву частку якого має забезпечити саме корпоративний штучний інтелект.

Стартап Anysphere, заснований у 2022 році в Сан-Франциско, став ключовим конкурентом лідерів ринку Anthropic та OpenAI, залучивши мільйони розробників завдяки автоматизації написання коду. До останнього часу розвиток Cursor стримувався обмеженим доступом до обчислювальних потужностей. Старший аналітик Hargreaves Lansdown Метт Бріцман (Matt Britzman) зазначив, що попри менші масштаби порівняно з OpenAI, стартап Anysphere створив високоефективні кодувальні моделі з оптимальним співвідношенням вартості та продуктивності.

Згідно з умовами угоди, SpaceX планує найближчим часом випустити нову AI-модель на базі Cursor, а також інструмент Grok Build - кодувальний агент від xAI, спільне навчання якого тривало кілька місяців. Угода не потребуватиме залучення коштів, отриманих від IPO, і має бути закрита у третьому кварталі 2026 року.

На тлі цих новин акції SpaceX на ранкових торгах підскочили на 10%, досягнувши позначки 211,27 дол., що на 56% вище за ціну розміщення (135 дол.). Це збільшило капіталізацію компанії на піку до 2,94 трлн дол. і дозволило їй випередити Amazon, посівши п'яте місце серед найдорожчих компаній світу. Після закриття торгів у середу показник складав вже 2,66 млрд дол.

Компанія Anysphere демонструє стрімке фінансове зростання: її річний регулярний дохід (ARR) у B2B-сегменті вже сягнув 2,6 млрд дол. Раніше стартап, підтримуваний фондами Andreessen Horowitz, Thrive, а також корпораціями Nvidia та Alphabet (Google), вів переговори про залучення інвестицій з оцінкою в 50 млрд дол.

Мільярдер Білл Акман (Bill Ackman) у соцмережі X зазначив, що оплата акціями дозволяє SpaceX капіталізувати власну високу вартість, мінімізуючи розмиття часток наявних акціонерів. Відповідно до регуляторних документів, у разі розірвання угоди за певних обставин SpaceX виплатить компенсацію в розмірі 10 млрд дол., яка зменшиться до 4 млрд дол., якщо зрив відбудеться через антимонопольні обмеження.

Також зазначається, що угода не вплине на нещодавні контракти SpaceX щодо оренди хмарних потужностей у Anthropic та Google загальною вартістю 26 млрд дол. на рік. За словами аналітика D.A. Davidson Гіла Лурії (Gil Luria), SpaceX збереже ці партнерства у найближчій перспективі, проте має право розірвати їх за 90 днів, якщо внутрішні потреби Grok та Cursor потребуватимуть повернення обчислювальних ресурсів.

Поглинання Anysphere за 60 млрд дол. одразу після тріумфального IPO демонструє агресивну стратегію Ілона Маска з побудови вертикально інтегрованого AI-конгломерату всередині SpaceX. Оплата угоди виключно власними акціями є класичним прикладом використання «дорогої валюти»: за рахунок стрімкого зростання вартості акцій SpaceX після виходу на біржу Маск купує один із найцінніших активів у Кремнієвій долині з мінімальним розмиванням капіталу для наявних інвесторів. Інтеграція Anysphere та її масиву даних про поведінку розробників безпосередньо вирішує головну проблему xAI - необхідність прискореного навчання моделей сімейства Grok на якісних специфікованих даних. Ринок AI-асистентів для програмування є першим сегментом генеративного штучного інтелекту, який підтвердив свою чітку монетизацію, тому контроль над Cursor дає SpaceX прямий доступ до стабільного B2B-потоку доходів.

Ця угода також суттєво змінює баланс сил у протистоянні з Microsoft (GitHub Copilot) та OpenAI. Головною проблемою незалежних стартапів на зразок Anysphere була відсутність власної інфраструктури та гігантські витрати на оренду чипів. Переходячи під парасольку SpaceX, яка володіє потужними дата-центрами, розробник Cursor отримує практично необмежений обчислювальний ресурс для масштабування.

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