Кількість активних eSIM у мережі lifecell в першому півріччі зросла на третину

13 июля 2026 г., 12:35

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За даними lifecell, кількість активних eSIM у мережі оператора в I півріччі зросла на 34% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Сьогодні eSIM становлять 16% від усіх активних SIM-карток у мережі lifecell. Технологія поступово стає звичним форматом підключення для нових користувачів. Якщо у 2022 році частка eSIM серед нових підключень становила 8%, то у першому півріччі 2026 року цей показник досяг 22%. При цьому, найвищу частку користувачів цифрових SIM-карток lifecell фіксує в Києві, Львові та Одесі.

Особливо активно технологію використовують власники сучасних смартфонів. Зокрема, серед користувачів Apple-пристроїв у мережі lifecell 80% обрали віртуальний формат eSIM. За останні п'ять років проникнення пристроїв на базі iOS серед абонентів оператора зросло з 15% до 25%, що також сприяє популяризації цифрових SIM-карт.

Однією з ключових причин зростання популярності eSIM стала можливість підключення та зміни оператора зі збереженням номера повністю онлайн. Під час війни lifecell послідовно розвивав цифрові канали обслуговування, завдяки чому абоненти отримали можливість придбати eSIM через сайт оператора, застосунок My lifecell, monobank, а згодом і через Privat24. Найпопулярнішим каналом продажів eSIM є інтернет-магазин lifecell, на який припадає 52% усіх підключень. Ще 29% оформлень здійснюються через застосунок My lifecell, а 14% – через застосунки банків-партнерів.

Популярність цифрового формату також простежується серед абонентів, які змінюють оператора зі збереженням свого номера. Якщо у 2022 році лише 3% абонентів переносили номер до мережі lifecell на eSIM, то в першому півріччі 2026 року цей показник зріс до 9%.

Ще одним драйвером розвитку технології стали нові сценарії використання eSIM у мережі оператора. Так у 2025 році lifecell першим серед українських операторів запустив послугу eSIM для смартгодинників, яка дозволяє використовувати один номер одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM. Завдяки цьому смартгодинник може працювати як самостійний пристрій для дзвінків, повідомлень та доступу до інтернету.

Серед головних переваг eSIM користувачі найчастіше відзначають можливість підключення за кілька хвилин без відвідування магазину, швидке відновлення зв'язку у разі втрати пристрою, використання кількох номерів на одному смартфоні, безпеку та зручність під час подорожей.

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