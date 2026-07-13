Квартальний виторг TSMC зріс на 36% завдяки шаленому попиту на чипи

13 июля 2026 г., 17:25

0

Tweet

Тайванський напівпровідниковий гігант TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, відзвітував про рекордний виторг за другий квартал. Завдяки стрімкому зростанню інтересу до технологій штучного інтелекту показники компанії зросли на 36 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.





Як інформує Reuters, згідно з розрахунками аналітиків на основі офіційних звітів, чистий дохід компанії за період із квітня по червень склав 1,27 трильйона тайванських доларів, що дорівнює приблизно 39,62 мільярда доларів США. Цей результат дещо перевищив середні очікування ринку, оскільки консенсус-прогноз LSEG SmartEstimate, сформований на основі оцінок двадцяти аналітиків, передбачав показник на рівні 1,264 трильйона тайванських доларів. Сама компанія, яка є ключовим постачальником для таких технологічних лідерів, як Nvidia та Apple, під час свого попереднього фінансового звіту у квітні прогнозувала квартальний виторг у діапазоні від 39 до 40,2 мільярда доларів США.





Окремо за червень виторг TSMC підскочив на 67,9 відсотка у річному вимірі, досягнувши 442,68 мільярда тайванських доларів, що на 6,2 відсотка більше порівняно з попереднім місяцем. Публікація цих даних спочатку планувалася на минулу п'ятницю, проте її відклали через наближення тайфуну Баві (Bavi), який змусив закрити фінансові ринки в Тайбеї того дня. Наразі ринкова капіталізація TSMC складає 1,955 трильйона доларів США, що робить її найдорожчою публічною компанією в Азії. Повний фінансовий звіт із детальними підсумками та прогнозами на поточний квартал і другу половину року компанія оприлюднить у четвер, коли також очікується оголошення про зростання чистого прибутку на 58,8 відсотка.





Фінансові результати TSMC є найкращим барометром стану всієї світової індустрії штучного інтелекту. Поки скептики на Волл-стріт продовжують дискутувати про можливе перегрівання ринку та роздування бульбашки штучного інтелекту, реальні цифри тайванського монополіста доводять протилежне: попит на передові обчислювальні потужності лише прискорюється. Те, що виторг за один червень зріс майже на дві третини порівняно з минулим роком, свідчить про максимальне завантаження фабрик новітніми замовленнями на чипи для прискорювачів Nvidia та майбутніх процесорів Apple.





Наближення капіталізації компанії до психологічної позначки у два трильйони доларів закріплює статус Тайваню як незамінного геополітичного та технологічного центру світу. Головна інтрига тепер переміщується на четвер, коли керівництво компанії не просто оголосить сухі цифри прибутку, а озвучить свої капітальні витрати та плани щодо розширення виробництва. Якщо компанія оновить прогноз у бік підвищення, це дасть потужний позитивний сигнал усьому технологічному сектору на наступне півріччя.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI