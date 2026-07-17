Гендиректор SK Hynix прогнозує глобальний брак чипів щонайменше до 2030 року на тлі буму AI

17 июля 2026 г., 12:25

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Генеральний директор південнокорейської компанії SK Hynix Квак Но Джун (Kwak Noh-jung) попередив, що у 2027 році світова індустрія пам'яті зіткнеться з найсильнішим дефіцитом постачання за всю свою історію. За його оцінками, попит на мікросхеми продовжуватиме перевищувати виробничі можливості виробників навіть після 2030 року, попри агресивне розширення фабрик.

Цю заяву очільник компанії зробив в інтерв'ю Reuters у Нью-Йорку в день офіційного виходу SK Hynix на біржу Nasdaq. Дебют виявився тріумфальним: акції чипмейкера підскочили на 13,3% — до 168,85 долара, що закріпило за компанією статус одного з головних бенефіціарів епохи штучного інтелекту завдяки лідерству у виробництві високосмугової пам'яті (HBM), яка є критично важливою для прискорювачів Nvidia.

«Ми прогнозуємо, що наступний рік стане найгіршим в історії галузі з точки зору пропозиції. Запити наших клієнтів стрімко зростають, тоді як наші виробничі потужності мають об'єктивні фізичні обмеження», — зазначив Квак Но Джун.

У межах розширення бізнесу SK Hynix наразі розглядає Сполучені Штати як одного з ключових кандидатів для будівництва нового заводу з виробництва кремнієвих пластин (wafer fab). Проте остаточного рішення ще не ухвалено: керівництво обиратиме локацію, яка запропонує оптимальне поєднання доступної площі, дешевої електроенергії, водних ресурсів та кваліфікованої робочої сили за конкурентоспроможної собівартості. Крім США, у списку претендентів фігурують Японія та країни Південно-Східної Азії. Паралельно компанія розвиває потужності на батьківщині - у містах Ічхон, Чхонджу та на новому гігантському майданчику в Йон'їні. SK Hynix разом із Samsung також беруть участь у державній програмі Південної Кореї, яка передбачає інвестиції у розмірі 400 трильйонів вон (близько 266 мільярдів доларів) у подвоєння внутрішнього виробництва напівпровідників протягом п'яти років.

Попри локальні побоювання інвесторів щодо можливого перегріву ринку та чутки про спроби Apple диверсифікувати ланцюжки постачань за рахунок китайських виробників, більшість аналітиків та лідерів галузі погоджуються, що дефіцит пам'яті триватиме ще довго. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг нещодавно підтвердив, що брак AI-пам'яті відчуватиметься ще кілька років, а SK Hynix залишиться їхнім основним партнером. Фінансові показники корейського гіганта лише підтверджують цей тренд: у 2025 році операційний прибуток компанії сягнув рекордних 47 трильйонів вон (31 млрд дол.), а за прогнозами аналітиків LSEG (SmartEstimate), лише за другий квартал 2026 року операційний прибуток може сягнути астрономічних 65,5 трильйонів вон, що підігріває семикратне зростання вартості акцій компанії за останні 12 місяців.

Попередження очільника SK Hynix про дефіцит пам'яті аж до 2030 року оголює фундаментальну технологічну проблему архітектури сучасних AI-систем. Високосмугова пам'ять (HBM) — це не просто швидший аналог звичайної DRAM, це складна тривимірна структура з вертикально з'єднаних кристалів, виробництво якої вимагає значно більше кремнієвих пластин і має суттєво нижчий відсоток виходу придатних чипів. Оскільки індустрія масово переходить на випуск HBM для задоволення потреб Nvidia та інших розробників чипів для AI, загальний обсяг виробництва традиційної оперативної пам'яті для серверів, ПК та смартфонів падає. Це неминуче спровокує ланцюгову реакцію подорожчання електроніки в усіх споживчих сегментах у найближчі роки.

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