Uber купує сервіс доставки Delivery Hero за 14,8 млрд дол. для створення глобального гіганта

17 июля 2026 г., 11:45

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Корпорація Uber уклала угоду про придбання німецької компанії Delivery Hero за 14,8 млрд дол., що дозволить створити найбільшу групу з доставки їжі за межами Китаю.

Як повідомляє Reuters, ця транзакція покликана посилити позиції американської компанії на тлі жорсткої конкуренції з боку Just Eat та DoorDash, яка останнім часом активно масштабує свою присутність у світі.

Об'єднання бізнесу дозволить розширити мережу Uber з 50 до 99 країн, отримавши доступ до ринків Європи, Близького Сходу, Азії та Латинської Америки. За оцінками представників Delivery Hero, спільний проформа валовий обсяг продажів товарів обох компаній за 2025 рік сягнув 236 млрд дол.

Процес схвалення угоди регуляторами скоріше всього буде тривалим і складним через значне перекриття операцій на багатьох ринках. Щоб нівелювати антимонопольні ризики, Delivery Hero погодилася продати свої підрозділи у 14 країнах американській інвестиційній компанії SSW Partners за 1,4 млрд євро. Крім того, найбільший акціонер компанії, нідерландський технологічний інвестор Prosus, який володіє майже 17% акцій німецького сервісу, також погодився продати свою частку. Сама пропозиція Uber у розмірі 41,50 євро за акцію представляє приблизно 34-відсоткову премію до середньозваженої вартості акцій німецького оператора за останні три місяці. Очікується, що транзакцію, яку вже підтримали правління та наглядова рада Delivery Hero, повністю закриють у другій половині 2027 року.

Злиття стало можливим завдяки попереднім зобов'язанням Prosus перед Європейською комісією, які вимагали від конгломерату скоротити свою початкову частку у розмірі 26,5% в Delivery Hero для купівлі Just Eat Takeaway. Це фактично відкрило шлях американському капіталу до контролю над одним із найпотужніших європейських технологічних активів, попри публічні декларації Європейського Союзу щодо захисту власних цифрових гігантів. У межах домовленостей Uber зобов'язався інвестувати 2 млрд євро в економіку Німеччини до 2031 року, а також пообіцяв зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні та весь її робочий штат щонайменше до 2029 року.

«Разом ми майже подвоїмо кількість ринків, де пропонуємо послуги з перевезення та доставки», як зазначив виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі (Dara Khosrowshahi). Зі свого боку голова наглядової ради німецької компанії Крістін Скоген Лунд (Kristin Skogen Lund) підкреслила, що об'єднання зусиль із сильним партнером є правильним кроком для Delivery Hero, який дозволить найкращим чином гарантувати майбутню конкурентоспроможність у секторі, де ключове значення має масштаб діяльності. Завдяки цій угоді Uber отримує базу з приблизно 60 млн активних користувачів щомісяця на територіях, де раніше його присутність була мінімальною.

Придбання Delivery Hero знаменує фінальну стадію консолідації глобального ринку доставки їжі поза межами Китаю. Період пандемічного буму, коли на ринку домінували десятки локальних гравців, остаточно завершився через уповільнення темпів зростання замовлень та тиск інвесторів, які вимагають збільшення маржинальності бізнесу. Ринок фактично перетворився на дуополію, де основними суперниками залишаються американські гіганти Uber та DoorDash. Перенесення конкуренції на рівень транснаціональних масштабів змушує компанії купувати цілі регіональні мережі, щоб отримати перевагу в операційній ефективності за рахунок масштабування.

Для європейського технологічного сектору ця угода є серйозною іміджевою та стратегічною поразкою. Поглинання берлінської компанії, яка володіє такими активами як Glovo, Talabat та PedidosYa, підтверджує нездатність європейських платформ самостійно конкурувати з капіталом з Кремнієвої долини в довгостроковій перспективі. Тим часом для самого Uber отримання мільйонів нових користувачів створює плацдарм для тривалого органічного зростання. Компанія зможе інтегрувати нову аудиторію у свою екосистему, пропонуючи їм комплексні підписки на таксі та доставку через єдиний додаток, що суттєво збільшить життєвий цикл клієнта та прибутковість бізнесу.

Слід також зазначити, що Україна входить до топ-5 найважливіших ринків для Glovo у світі за обсягами зростання. Uber наразі заявляє, що збереже звичні операційні процеси, тому для українських користувачів та кур'єрів додаток Glovo продовжуватиме працювати у звичному режимі.

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