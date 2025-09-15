NEC забезпечує обчислювальну потужність для суперкомп'ютера OCTOPUS в Університеті Осаки

15 сентября 2025 г., 15:35

Центр D3 Університету Осаки розпочне пробну експлуатацію «Платформи обчислень та зберігання даних Університету Осаки для сприяння відкритій науці» (OCTOPUS) — обчислювальної та інформаційної платформи, що сприяє відкритій науці, створеної корпорацією NEC. Пробна експлуатація розпочнеться у вересні, а повномасштабна робота — у грудні.



OCTOPUS — це суперкомп'ютер з теоретичною обчислювальною потужністю 2293 петафлопси, що базується на 140 обчислювальних вузлах «NEC LX201Ein-1». У порівнянні з попередньою системою, вона не тільки забезпечує приблизно в 1,5 раза вищу продуктивність, але й включає функцію управління походженням, яка автоматично реєструє та управляє процесами, такими як генерація даних, спільно розробленою обома сторонами. Це сприяє просуванню відкритої науки, де дослідницькі дані діляться з усім суспільством.



Сучасні наукові дослідження передбачають щоденний аналіз і генерацію величезних обсягів даних за допомогою суперкомп'ютерів. Однак процес і результати досліджень часто залишаються на ручному записуванні та управлінні дослідниками, що викликає занепокоєння щодо відтворюваності, справедливості та ефективності. Крім того, з погляду просування відкритої науки, існує потреба у більшій прозорості процесу досліджень та впровадженні системи управління аудиторським слідом.



У відповідь на це дослідницька група під керівництвом Сусуму Дате (Susumu Date), директора Спільної дослідницької лабораторії інтегрованої інфраструктури високопродуктивних обчислень та аналізу даних, створеної у 2021 році Центром D3 Університету Осаки та компанією NEC, розробила SCUP-HPC, нову технологію, яка реєструє та управляє обчислювальним походженням, що виконується на суперкомп'ютерах.



SCUP-HPC відстежує, записує, управляє та візуалізує походження обчислень — відстежуючи, до яких даних звертаються програми та які дані генеруються — у кластерних суперкомп'ютерах, де кілька високопродуктивних комп'ютерів з'єднані між собою високошвидкісними мережами, мінімізуючи при цьому вплив на продуктивність суперкомп'ютера.



Це дозволяє реалізувати «Scientific Computing Unifying Provenance — High Performance Computing» (Об'єднання походження обчислень — високопродуктивні обчислення), що інтегрує походження обчислень на суперкомп'ютерах, і, як очікується, значно підвищить продуктивність дослідників, які використовують суперкомп'ютери для наукових обчислювальних завдань, таких як моделювання та навчання штучного інтелекту.



Крім того, використовуючи сервіс управління походженням та пошуку, що надається SCUP-HPC, авторизовані користувачі зможуть виконувати пошук за ідентифікаторами історії та переглядати візуалізоване обчислювальне походження. Це дозволить дослідникам включати ідентифікатор історії обчислень у подяки у своїх статтях, підтверджуючи, що результати досліджень були обчислені за допомогою OCTOPUS, що допоможе забезпечити цілісність академічних досліджень.



NEC планує в майбутньому комерціалізувати систему управління походженням для суперкомп'ютерів, що використовують SCUP-HPC.



Центр D3 Університету Осаки та NEC продовжуватимуть сприяти впровадженню та використанню високопродуктивних серверів нового покоління як основи для промислових застосувань та використання штучного інтелекту/великих даних, на додаток до традиційних областей застосування суперкомп'ютерів, тим самим сприяючи розвитку передових технологій.



Крім того, в рамках своєї моделі створення цінності «NEC BluStellar» компанія NEC буде реалізовувати «Сценарій NEC BluStellar» для «Посилення дослідницьких можливостей шляхом вдосконалення дослідницької інформаційної інфраструктури», зосередженого на дослідницькій інформаційній інфраструктурі, з метою реалізації відкритої науки та підтримки дослідницької діяльності в академічній сфері.

