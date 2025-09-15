Microsoft та OpenAI змінюють угоду щодо взаємодії

15 сентября 2025 г., 14:25

+11

голос Tweet

Як повідомляє Reuters, компанії Microsoft та OpenAI оголосили про підписання попередньої угоди, яка не має зобов'язуючої сили, але знаменує новий етап у їхньому партнерстві.





Нова домовленість дозволить OpenAI реструктуризуватися з унікальної структури з некомерційним управлінням у більш традиційну комерційну компанію, що відкриє для розробника ChatGPT шлях до залучення нового капіталу та потенційного виходу на біржу.





Хоча повні деталі нової комерційної угоди ще не розголошуються, основною метою є надання OpenAI гнучкості для подальшого зростання. Компанія, яка стрімко нарощує доходи, прагне отримати більш звичну корпоративну структуру та диверсифікувати партнерів, щоб забезпечити величезні обчислювальні потужності, необхідні для розвитку штучного інтелекту.





Для Microsoft головним пріоритетом є збереження доступу до передових технологій OpenAI, навіть якщо їхні моделі досягнуть рівня штучного загального інтелекту (AGI). За умовами поточної угоди, досягнення AGI могло б завершити партнерство.





Найбільш значущі зміни стосуються фінансових потоків між компаніями. За даними видання The Information, в рамках нової угоди OpenAI планує суттєво зменшити частку доходу, яку вона віддає комерційним партнерам, зокрема Microsoft.





Наразі OpenAI віддає партнерам близько 20% свого доходу. До кінця десятиліття ця частка має зменшитися до 8%.





За розрахунками, ця зміна дозволить OpenAI утримати для себе понад 50 млрд дол. додаткового доходу. Водночас компанії ведуть переговори про вартість оренди серверних потужностей Microsoft, що також вплине на фінальний баланс.





Microsoft вже інвестувала в OpenAI значні кошти: 1 млрд дол. у 2019 році та ще 10 млрд дол. на початку 2023 року. Незважаючи на тісні зв'язки, OpenAI вже почала диверсифікувати свою інфраструктуру, уклавши угоди з Oracle та Google, а також працюючи над власним проєктом дата-центру Stargate.





В рамках реструктуризації некомерційний підрозділ OpenAI має отримати понад 100 млрд дол. (виходячи з бажаної оцінки компанії в 500 млрд дол.), що зробить його однією з найбільш фінансованих некомерційних організацій у світі.





Попереду ще залишаються регуляторні перешкоди: нову структуру компанії мають схвалити генеральні прокурори Каліфорнії та Делаверу. OpenAI сподівається завершити процес до кінця цього року, оскільки від цього залежить залучення мільярдних інвестицій. Питання про те, якою часткою OpenAI володітиме Microsoft і чи збереже вона ексклюзивний доступ до нових моделей, залишаються відкритими.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI