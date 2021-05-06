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На рынке планшетов — лучший за восемь лет рост

6 мая 2021 г., 14:05
На рынке планшетов — лучший за восемь лет рост

Вынужденная работа, обучение и развлечения в домашних условиях сохраняют устойчивый спрос на различные компьютерные устройства, в том числе, планшеты. В Strategy Analytics насчитали не менее 45,8 млн планшетов, глобально отгруженных в начальной четверти 2021 г. Относительно аналогичного прошлогоднего периода рост достиг весомых 44% и стал лучшим, начиная с 2013 г.

Все крупные вендоры за исключением попавшей под санкции Huawei, отчитались ростом двузначного порядка. Более того, Lenovo сумела нарастить поставки на 138% «YoY».

Решения под ОС Android продолжают удерживать свыше половины рынка. Впрочем, несмотря на увеличение поставок в размере 32% «YoY», за год их позиции ослабли с 56,6 до 51,9%. Apple, напротив, сумела заметно расширить подконтрольную территорию — при отгрузке 16,8 млн устройств (+75% «YoY»), модели под iOS/iPadOS увеличили долю с 30,1 до 36,7%. Windows-планшеты разошлись тиражом в 5 млн шт. (+22%, доля 10,9%), а продукты под управлением Chrome сохранили прошлогодние 0,5% рынка (0,2 млн шт., +45% «YoY»).

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