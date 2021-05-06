Анонсированный Dell проект Apex стартовал с APEX Data Storage Services

6 мая 2021 г., 14:55

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Вчера, на виртуальной конференции Dell Technologies World компания Dell объявила о доступности сервисов проекта Apex, анонсированного ею на аналогичном мероприятии в октябре прошлого года. Как и было заявлено тогда, инициатива продажи виртуальной ИТ-инфраструктуры как услуги стартовала со служб эластичного блочного и файлового хранения, APEX Data Storage Services.



Эти решения StaaS (Storage as a Service) обеспечивают единообразное обслуживание на границе сети, в частных и общедоступных облаках, с общей точкой доступа через онлайновую консоль. Клиентам предлагаются три уровня производительности блочного и файлового хранилища (объектное хранилище будет добавлено в скором времени). Доступна подписка сроком на 1 или 3 года, предоставляемый объём хранения начинается с 50 ТБ и может наращиваться по необходимости.



Клиенты используют онлайн-консоль APEX для подписки на услуги из каталога, а Dell и её партнёры подбирают технологии и сервисы для достижения требуемых результатов. Таким образом, заказчики избавляются от необходимости управлять определенной линейкой продуктов, версией технологии или спецификацией. Развёртывание виртуальной инфраструктуры занимает от 14 дней, а на дальнейшее расширение может уходить от 5 дней.



APEX Console обеспечивает мониторинг и управление подписными услугами, с отчётами об использовании и расходах, обзорами статуса и прогнозной аналитикой для предотвращения проблем. В будущем разработчики партнёров Dell смогут программно получать доступ к функциям консоли через имеющийся API.



APEX включает облачные сервисы, предоставляющие интегрированные вычислительные, сетевые ресурсы и хранилище (гиперконвергентная инфраструктура – HCI) с поддержкой как традиционных, так и облачных приложений. Клиенты выбирают гибридное или частное облако, тип инстанса и условия подписки.



Имеются также заказные решения APEX Custom Solutions с опциями Flex On Demand (предоставляет серверы Dell, системы хранения, защиту данных и HCI как услуги) и Data Center Utility (добавляет настраиваемые измерительные и управляемые услуги в клиентский ЦОД).



Гибридное облако APEX использует VMware Cloud Foundation для перемещения рабочих нагрузок как на локальные серверы предприятия, так и за его пределы – на платформы любых облачных провайдеров (AWS, Azure, Google, IBM и т. д.).



Облачные сервисы APEX уже доступны в США, Великобритании, Франции, Германии и скоро появятся в других регионах. APEX Custom Solutions предлагаются самой Dell и сообществом партнёров в более, чем трёх десятках стран, в том числе в 20 странах Северной Америки и EMEA.



ИТ-функции, созданные и управляемые с помощью APEX Console, могут быть развёрнуты в 220 коллокационных датацентрах Equinix IBX по всему миру, где клиенты платят лишь за то, что они используют, по единой ставке и без комиссии за превышение лимита. Оборудование приобретается, устанавливается и обслуживается по одному счёту, выставляемому Dell.

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