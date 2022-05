На Diia Summit у Давосі презентовано нове бачення розвитку діджитал-держави

25 мая 2022 г., 8:15

0

Tweet

У Давосі 24 травня в межах Міжнародного економічного форуму відбувся перший International Diia Summit Brave Ukraine. Дата обрана не випадково - рівно три місяці Україна чинить героїчний спротив російської агресії.



На саміті Мінцифри вперше зібрало 12 міністрів цифрової трансформації ЄС, які обʼєдналися для допомоги Україні. Вони вже багато допомагали нам під час війни. Разом із ними ми ведемо цифровий фронт боротьби. Зараз як ніколи важлива підтримка для найшвидшого завершення війни. Тому нам важливо акумулювати їхню підтримку.



«Україна зробила неможливе — своєю хоробрістю ми зупинили ворога, який значно переважає нас за кількістю військ та зброї. Але самостійно перемогти такого великого ворога неможливо. Тому я закликаю до максимальної та згуртованої підтримки від ваших країн. Ваша зброя, ваші санкції та гуманітарна підтримка є визначальними в цій війні», — заявив віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у вступному слові.



Під час презентації він розповів, як розвивалося Мінцифри до війни, під час війни та сформував візію Міністерства на найближче майбутнє.



До 24 лютого концепція Міністерства полягала в перетворенні держави на ефективний сервіс, що допомагає людині, а не заважає. Завдяки цьому українці отримали застосунок Дія: 11 цифрових документів, зокрема, перший у світі офіційний цифровий паспорт, а також десятки необхідних держпослуг. Застосунком Дія користувалися понад 17 млн людей, ще понад 17 млн — порталом.



«До війни ми мріяли побудувати найзручнішу країну у світі. І нам це дійсно вдавалося. Усі важливі для громадянина документи завжди під рукою. Можливість відкрити власну справу, сплатити податки чи отримати будь-яку довідку в декілька кліків без черг, просто ідучи вулицею. Зараз Європейський Союз планує запустити єдиний «гаманець» із цифровими документами та ми хочемо взяти участь у такому пілотному проекті. Це посилить нашу цифрову інтеграцію з ЄС», зазначив віце-прем’єр-міністр.



Але почалася війна. Гнучка структура процесу цифровізації давала можливість адаптуватися під будь-які потреби. Завдяки цьому Мінцифри змогло не тільки продовжити розробляти нові продукти, а ще й стати повноцінною бойовою одиницею на цифровому фронті — від створення чатбота єВорог, що збирає інформацію про окупантів, до впровадження надважливих соцпослуг для підтримки населення.



«У країні об’єдналися журналісти, креативники, айтішники. З них вийшла потужна армія, яка допомагає країні в інформаційному спротиві та кібервійні. Ця війна взагалі щось нове не тільки для України, але й для усього світу. Усі спостерігають за нею фактично в онлайн-режимі. Учасники подій одразу викладають фото та відео в соціальні мережі. Усі можуть бачити реальні кадри війни. Правду неможливо приховати. Тому російська машина пропаганди зазнала краху та працює тільки на внутрішню аудиторію», — підкреслив Михайло Федоров.



А що в майбутньому? Віце-прем’єр-міністр впевнений, що ми переможемо, тому й плани вже стали значно сміливішими та амбіційнішими: «Я мрію про Україну в ЄС, мрію про наше спільне мирне майбутнє. Вже зараз ми формуємо бачення післявоєнного Уряду. Уряд має стати гнучким та мобільним, як ІТ-компанія. Щоб зміни для відновлення України можна було втілити швидко. Впевнений, що Україна на світовій арені стане проактивним гравцем зі своїм баченням, і зараз ми перебуваємо на етапі, коли нам треба зрозуміти свій новий шлях».



Крім того, у межах події міністри цифрової трансформації з різних країн Європи взяли участь у панельних дискусіях «New digital goals: the Digital Government of the Future та Information security and digital recovery in modern conditions», де обговорили особливості цифрової трансформації у своїх країнах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист