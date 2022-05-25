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За добу відновлено електропостачання 38 тисячам споживачів

25 мая 2022 г., 9:25
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Як повідомляє Міненерго за минулу добу відновлено електропостачання близько 38 тисячам споживачів.

Зокрема, у Запорізькій області — 17,2 тисячам, Київській — 15 тисячам, Харківській – 2,4 тисячам, Донецькій — 900 споживачам.

У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій.

Станом на 24 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 708 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 639,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 330,7 тисячі споживачів, Луганській – 128,2 тисячі, Харківській — 90,2 тисячі.

Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

У центральному та північному регіонах на двох підстанціях завершено черговий етап відновлювальних робіт. На підстанції 750 кВ замінено трансформатори струму та напруги, а на підстанції 330 кВ повністю відновлено обладнання.

Одночасно в центральному регіоні 7 бригад працює на двох повітряних високовольтних лініях 330-750 кВ: продовжується ремонт та встановлення нових опор, ремонт грозозахисного тросу та волоконно-оптичних каналів зв’язку, ліквідовуються розриви проводів.

У східному регіоні на пошкоджених обстрілами лініях 330 кВ завершено огляд та плануються відновлювальні роботи. На одній з підстанцій регіону відновлюється обладнання однієї з розподільчих установок.

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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