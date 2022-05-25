За добу відновлено електропостачання 38 тисячам споживачів

25 мая 2022 г., 9:25

0

Tweet

Як повідомляє Міненерго за минулу добу відновлено електропостачання близько 38 тисячам споживачів.



Зокрема, у Запорізькій області — 17,2 тисячам, Київській — 15 тисячам, Харківській – 2,4 тисячам, Донецькій — 900 споживачам.



У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій.



Станом на 24 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 708 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 639,2 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 330,7 тисячі споживачів, Луганській – 128,2 тисячі, Харківській — 90,2 тисячі.



Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.



У центральному та північному регіонах на двох підстанціях завершено черговий етап відновлювальних робіт. На підстанції 750 кВ замінено трансформатори струму та напруги, а на підстанції 330 кВ повністю відновлено обладнання.



Одночасно в центральному регіоні 7 бригад працює на двох повітряних високовольтних лініях 330-750 кВ: продовжується ремонт та встановлення нових опор, ремонт грозозахисного тросу та волоконно-оптичних каналів зв’язку, ліквідовуються розриви проводів.



У східному регіоні на пошкоджених обстрілами лініях 330 кВ завершено огляд та плануються відновлювальні роботи. На одній з підстанцій регіону відновлюється обладнання однієї з розподільчих установок.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист