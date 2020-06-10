Мошенники использовали бренд Heineken для атаки на пользователей мессенджеров

10 июня 2020 г., 9:35

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Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщает о новой фишинговой атаке с использованием известных брендов. На этот раз мошенники выбрали Heineken и сосредоточились на аудитории мессенджеров WhatsApp и Telegram. Пользователи получали сообщения с предложением заполнить анкету и получить в подарок 4 бочонка пива.



В верхней части страницы акции находится счетчик, который создает ощущение срочности. В результате человек спешит скорее заполнить все формы, не задумываясь о последствиях.



На первый взгляд анкета выглядит безобидно: пользователь подтверждает, что является совершеннолетним, и отвечает на вопросы о любимом напитке. Однако после ее заполнения, появляется требование поделиться акцией с десятью контактами WhatsApp. Это необходимое условие для получения «подарка».



Если жертва всё-таки поделится с контактами, она будет переадресована на другие веб-страницы, которые не имеют отношения к Heineken. Чаще всего встречаются предложения скачать расширения для браузеров и другие программы. Все они могут оказаться вредоносными. Даже если в рамках самой фейковой кампании не распространяется малварь, в конце жертва почти всегда направляется на веб-сайт с опасным контентом. При этом загруженные файлы могут превратить устройство в часть ботнета, шпионить за пользователем и даже заблокировать девайс и требовать выкуп за восстановление доступа.



ESET рекомендует проверять любые акции и предложения и участвовать в них только через официальные ресурсы известных брендов.

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