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Закон Мура может спасти графеновая спинтроника

10 июня 2020 г., 10:25
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Закон Мура может спасти графеновая спинтроника

Международная команда, в которую вошли исследователи из Великобритании, США, Нидерландов, Сингапура, Испании и Швейцарии, подготовила новый обзор состояния дел в перспективной области компьютерных технологий, известной как спинтроника.

Представляя собой комбинацию электроники и магнетизма в наномасштабе, спинтроника становится главной альтернативой наноэлектронике благодаря более высокой энергоэффективности и меньшему рассеянию энергии по сравнению со схемами, основанными на переносе электрического заряда. С ней также связывают надежды на продление действия закона Мура — экспоненциального роста вычислительной мощности процессоров.

Недавние успехи в изучении переноса электронного спина в графене и других двумерных материалах, побудили авторов обзора посвятить его рассмотрению именно этой волнующей темы. Опубликованный в APS Journal Review of Modern Physics он повествует о новых перспективах, открываемых гетероструктурами и их экзотическими свойствами, такими как индуцированные близостью спин-орбитальные эффекты, взаимодействие спина со светом, возможность настройки электрическим полем, 2D-магнетизм.

Спинтроника лежит в основе поисков и характеризации новых 2D-материалов с нетривиальными топологическими электронными и магнитными свойствами, которые интенсивно ведутся во всём мире после того, как в 2004 году (синхронно с выделением монослоя графена) была сформулирована концепция топологических изоляторов.

Благодаря своей чистоте, прочности и простоте, двумерные материалы и их комбинации — многослойные Ван-дер-Ваальсовы гетероструктуры — являются лучшей платформой, где можно найти, изучать и использовать эти уникальные топологические свойства, существующие на стыке квантовой физики, электроники и магнетизма.

Один из авторов обзора, доктор Айвен Марун (Ivan Vera Marun) из Манчестерского университета, заявил, что дальнейшие фундаментальные и теоретические исследования в этой области позволят реализовать в 2D-гетероструктурах баллистический спиновый транспорт даже при комнатной температуре. Это, в свою очередь, создаст предпосылки практического применения спинов электронов в 2D-материалах для квантовых вычислений.

В целом составители обзора делают вывод, что спинтроника графена и родственных ему 2D-материалов в настоящее время движется к демонстрации практических графеновых спинтронных устройств, таких как связанные нано-осцилляторы для космической связи, высокоскоростных радиоканалов, автомобильных радаров и межчиповых коммуникаций.

В принципе, мы не слишком далеки даже от телефонов и планшетов, укомплектованных спиновой логикой и памятью, такой как приобретающая всё большее распространение MRAM.


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