DX Talks: "Як змінюються роль і завдання ІТ-директора після географічної експансії бізнесу", Юрій Уманський, CIO Sportmaster 

10 июня 2020 г., 0:15

Онлайн інтерв'ю Юрія Уманського, регионального CIO Poland & Ukraine, SPORTMASTER.



Поглинання очима CIO: як змінюються роль і завдання ІТ-директора після географічної експансії бізнесу.

Аудит «чужої» ІТ-інфраструктури, її міграція в корпоративне середовище, віддалене розгортання та налаштування сервісів, а також про особливості створення та розвитку українського Центру Розробки великого міжнародного холдингу.



Пряма трансляція Facebook Live (без реєстрації) 11 червня у 12-00





Тривалість: 60 хв

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