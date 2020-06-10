DX Talks: "Як змінюються роль і завдання ІТ-директора після географічної експансії бізнесу", Юрій Уманський, CIO Sportmaster 

Онлайн інтерв'ю Юрія Уманського, регионального CIO Poland & Ukraine, SPORTMASTER.
Поглинання очима CIO: як змінюються роль і завдання ІТ-директора після географічної експансії бізнесу.
Аудит «чужої» ІТ-інфраструктури, її міграція в корпоративне середовище, віддалене розгортання та налаштування сервісів, а також про особливості створення та розвитку українського Центру Розробки великого міжнародного холдингу.
Пряма трансляція Facebook Live (без реєстрації) 11 червня у 12-00
Тривалість: 60 хв
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