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Мобільні оператори налагоджують звʼязок у звільненому Херсоні за допомогою Starlink

15 ноября 2022 г., 8:15

«Київстар» та Vodafone запустили у звільненому від росіян Херсоні перші базові станції. У місті поки що немає світла, тому станції працюють на генераторах та терміналах Starlink. Команда «Мінцифри» оперативно доправляє термінали в деокуповані населені пункти. Супутникові Starlink допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель.

Відступаючи, окупанти зруйнували частину інфраструктури, іншу – замінували. ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв'язку. Це уповільнює процес відновлення зв'язку, але героїчні рятувальники та телеком-оператори працюють цілодобово. Люди, які дев’ять місяців були в окупації, нарешті отримують можливість поспілкуватися з рідними.

Мобільні оператори налагоджують звʼязок у звільненому Херсоні за допомогою Starlink

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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