MediaTek анонсувала чипсети Kompanio 520 і Kompanio 528 для хромбуків початкового рівня

15 ноября 2022 г., 9:25

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Компанія MediaTek оголосила про випуск нових чипсетів Kompanio для хромбуків. Як повідомляється, Kompanio 520 і Kompanio 528 забезпечують підвищений рівень обчислювальної продуктивності та часу автономної роботи для хромбуків початкового рівня.



«Підвищена енергоефективність, швидка продуктивність і надійне з'єднання є основою відмінного користувацького досвіду, і це саме те, що забезпечують нові чипсети MediaTek Kompanio, - сказав Адам Кінг (Adam King), віцепрезидент і генеральний директор підрозділу клієнтських комп'ютерів в MediaTek. - Як постачальник №1 чипів на базі Arm для хромбуків, MediaTek робить новітні функції штучного інтелекту, зв'язку, дисплея та обробки зображень доступними широкому колу користувачів».



Як Kompanio 520, так і Kompanio 528 інтегрують два преміальних процесорних ядра Arm Cortex-A76 в рамках восьмиядерного процесора, а також оновлений двоядерний графічний движок, щоб забезпечити плавну і помітну продуктивність. Ядра Arm Cortex-A76 працюють на тактовій частоті до 2 ГГц у Kompanio 520 та до 2,2 ГГц у Kompanio 528, а також оптимізують час роботи від акумулятора, щоб користувачі могли довше працювати між заряджаннями.



Як підкреслює виробник, потужний восьмиядерний процесор у поєднанні з високоефективною пам'яттю та накопичувачами забезпечують покращену пропускну здатність даних, тому багатозадачність не викликає труднощів, а користувачі можуть завантажуватися за лічені секунди. Кожен чипсет інтегрує двоядерний процесор штучного інтелекту (APU) для забезпечення прискорених AI-розробок, а також функції AI-камери. Крім того, виробники систем можуть поєднувати рішення Filogic Wi-Fi 6 від MediaTek з чипсетами Kompanio для швидкого і надійного з'єднання при потоковій передачі даних і хмарних іграх.



Завдяки ряду оновлень процесорів обробки зображень нового покоління, нові чипсети Kompanio дозволяють виробникам пристроїв створювати хромбуки з великими 32-мегапіксельними камерами для високодеталізованого знімання. Ці чипсети на базі апаратного движка обробки зображень MediaTek працюють за лаштунками, автоматично покращуючи якість фотографій та відео навіть в умовах низького освітлення. Оновлений мультимедійний движок включає декодування VP9 та кодування H.265 для підвищення продуктивності у два рази, а також спеціальний HiFi-5 DSP для обробки аудіо мікрофонів з наднизьким енергоспоживанням. Чипсети також підтримують запис відео у форматі Full HD з частотою 60 кадрів в секунду, що повинно забезпечувати безперебійну роботу відеоконференцій.



Kompanio 520 і Kompanio 528 підтримують дисплеї з роздільною здатністю Full HD+ та дозволяють користувачам підключати зовнішній дисплей з такою РЗ. Це забезпечує більш ніж вдвічі більшу роздільну здатність, ніж чипсети попереднього покоління. Користувачі можуть отримати переваги роботи з двома моніторами, щоб краще виконувати роботу, чи підключатися до смарттелевізора для перегляду фільмів або навіть використовувати проєктор в освітніх установах.



Пристрої на базі чипсетів Kompanio 520 та Kompanio 528 з'являться на ринку у першому півріччі наступного року.

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