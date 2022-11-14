Корпоративна AR-платформа Frontline від TeamViewer тепер доступна у Google Cloud Marketplace

14 ноября 2022 г., 17:15

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Компанія Softico, офіційний дистриб'ютор TeamViewer в Україні, повідомляє, що корпоративна платформа доповненої реальності Frontline тепер доступна у Google Cloud Marketplace. Завдяки цьому клієнти останньої матимуть можливість швидко купувати товари та оплачувати рахунки по єдиному каналу.

Спираючись на початковий успіх маркетингової та торгової діяльності, орієнтованої на сектор роздрібної торгівлі та пов'язаної з підбором та навчанням варіантів використання Google Glass Enterprise Edition 2 на складах, у розподільчих центрах та магазинах, обидві компанії розширять свою діяльність в інших галузях, починаючи з виробничого сектора. Таким чином, TeamViewer та Google Cloud дозволять організаціям скоротити операційні витрати та час простою, покращити продуктивність праці, ефективність процесів та підвищити задоволеність клієнтів та співробітників.

«Полегшене придбання TeamViewer Frontline через Google Cloud Marketplace ще більше прискорить впровадження цих технологій, оскільки все більше компаній оцінюють доповнену реальність як критично важливий компонент для створення по-справжньому цифрового робочого середовища», – говорить Альфредо Патрон, EVP Business Development в TeamViewer.

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