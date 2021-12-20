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Мировой рынок мониторов ушел в минус после пяти кварталов беспрерывного роста

20 декабря 2021 г., 16:15
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Мировой рынок мониторов ушел в минус после пяти кварталов беспрерывного роста

 
Впервые после начала глобальных локдаунов, вызванных пандемией COVID-19, мировой рынок мониторов отчитался снижением объема поставок. По оценкам IDC, в третьем квартале 2021 г. отгружено почти 35 млн устройств, что на 7,2% меньше в годовом сопоставлении.

Если развивающиеся экономики Азиатско-тихоокеанского региона продолжали наращивать спрос, то на ключевых рынках Северной Америки и Западной Европы отмечен резкий спад, вызванный охлаждением потребительского спроса. Кроме того, негативное влияние на индустрию в целом оказывали проблемы логистики и дефицита отдельных комплектующих, вынуждавшие повышать цены на конечные продукты.

Частично сгладить провал потребительского сектора позволили корпоративные закупки, рост которых был связан с постепенным возвращением работников в офисы. Тяжеловесы рынка – Dell и Lenovo – благодаря бизнес-заказчикам даже вышли в плюс. Однако корпоративное направление в целом просело на 2%, тогда как потребительское – упало на 12%.
Мировой рынок мониторов ушел в минус после пяти кварталов беспрерывного роста
В первой половине 2021 г. отгружено 143 млн мониторов (+4,6% "YoY"), что является лучшим результатом с 2012 г. В будущем году ожидаемый спад поставок мониторов составит свыше 2%.

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