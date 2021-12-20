Мировой рынок мониторов ушел в минус после пяти кварталов беспрерывного роста

20 декабря 2021 г., 16:15

+11

голос Tweet



Впервые после начала глобальных локдаунов, вызванных пандемией COVID-19, мировой рынок мониторов отчитался снижением объема поставок. По оценкам IDC, в третьем квартале 2021 г. отгружено почти 35 млн устройств, что на 7,2% меньше в годовом сопоставлении.



Если развивающиеся экономики Азиатско-тихоокеанского региона продолжали наращивать спрос, то на ключевых рынках Северной Америки и Западной Европы отмечен резкий спад, вызванный охлаждением потребительского спроса. Кроме того, негативное влияние на индустрию в целом оказывали проблемы логистики и дефицита отдельных комплектующих, вынуждавшие повышать цены на конечные продукты.



Частично сгладить провал потребительского сектора позволили корпоративные закупки, рост которых был связан с постепенным возвращением работников в офисы. Тяжеловесы рынка – Dell и Lenovo – благодаря бизнес-заказчикам даже вышли в плюс. Однако корпоративное направление в целом просело на 2%, тогда как потребительское – упало на 12%.



В первой половине 2021 г. отгружено 143 млн мониторов (+4,6% "YoY"), что является лучшим результатом с 2012 г. В будущем году ожидаемый спад поставок мониторов составит свыше 2%.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою