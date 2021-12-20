Дорожню карту розвитку IT-освіти в Україні до 2030 року презентував Михайло Федоров

20 декабря 2021 г., 15:25

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Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції Synergy. IT Business & IT Education, організованою асоціацією «IT Ukraine», презентував дорожню карту реформи IT-освіти в Україні.

Разом із МОН на платформі «Центру економічного відновлення» за сприяння Western NIS Enterprise Fund було розроблено реформу, що міститиме 15 напрямів. Вони мають сприяти якісним змінам у сфері розвитку IT-освіти: неформальної освіти, вищої та фахової передвищої освіти, а також загальної середньої освіти.

«Українська IT-сфера активно розвивається – лише цього року ІТ-експорт зріс на 35%, а кількість компаній на 22%. Водночас збільшується і попит на IT-спеціалістів. За оцінками, до 2030 року IT-галузь потребуватиме щонайменше 500-600 тисяч фахівців. Тому реформа IT-освіти – один із наших пріоритетів зараз. Вона потребує комплексного оновлення на всіх рівнях. Нам необхідно балансувати системні реформи та швидкі рішення. Вже сьогодні ми починаємо готувати молодь до майбутнього, забезпечуючи їм актуальні знання та вміння», – зазначив Михайло Федоров.

Основні ініціативи реформи:

Розвиток неформальної освіти – приватні школи, курси, які навчають IT-спеціальностей:

Розробляються механізм визнання результатів навчання, які можна здобути в неформальній освіті, у системі формальної. Результати навчання, наприклад, в IT-школі, будуть зараховуватися студентові до плану навчання в університеті або коледжі;

Створення спеціального фонду, з якого буде покриватися 50% вартості навчання в закладах неформальної освіти для світчерів – це люди, які бажають змінити свою спеціальність та отримати IT-професію.

Підвищення конкурентоспроможності та автономності закладів вищої освіти:

Публічні КРІ керівників закладів освіти. Планується включити показники співпраці з бізнесом до обов'язкових показників ефективності роботи керівників університетів;

Залучення практиків та іноземних викладачів;

Спільно з ІТ-спільнотою готуються нові професійні стандарти для сучасних професій галузі, які потім буде додано до державного класифікатора;

Розвиток дуальної освіти. Ідеться про те, коли студент значну частину свого навчання проходить одразу на підприємстві.

Реформа уроків математики та інформатики у школах:

Відеокурс із математики та інформатики;

Розвиток мережевої освіти. Це можливість дитини відвідувати певний предмет поза школою в іншому закладі;

Профорієнтація для школярів. Онлайн-зустрічі з яскравими професіоналами, тестування, інформаційні кампанії, щоб діти дізнавалися про реальні сучасні професії та отримували мотивацію до навчання.

Найшвидший ефект можна отримати від стимулювання розвитку неформальної освіти, результат від системних змін у школах зможемо побачити через 10 років. Розвиток партнерства держави та IT-сектора в розробці спільних навчальних програм в університетах дозволить студентам здобути знання та навички, яких насправді потребує ринок. Зростання кількості кваліфікованих фахівців сприятиме і зростанню ВВП. Одна із цілей Мінцифри – збільшити частку IT у ВВП до 17 млрд. долл. до 2024 року.

З презентацією дорожньої карти реформування ІТ-освіти можна ознайомитися тут (PDF, UA).

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