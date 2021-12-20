 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 49 (1293)

12.12 - 19.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Епіцентр» інвестував 350 млн. грн. у власний центр розробки на 600 фахівців

20 декабря 2021 г., 16:45
+22
голоса

Група компаній «Епіцентр», що володіє однойменною національною мережею торговельних центрів, повідомила про відкриття інноваційного IQ-офісу в м. Городок на Хмельниччині. Там буде сконцентровано «мозковий центр» «Епіцентр». Він об'єднає під одним дахом понад 600 фахівців ІТ-департаменту компанії, діджитал-департаменту, відділу контенту, автоматичного замовлення товарів, центру комунікацій тощо.

Загалом у проект, реалізація якого тривала 1,5 року, інвестовано 350 млн грн. Компанія здійснила повну реновацію напівзруйнованої будівлі управління верстатобудівного заводу, вдихнувши нове життя в цю знакову для місцевих жителів споруду.

«Ми зберегли історичну будівлю, повністю оновивши її внутрішній простір та перетворили його на сучасний технологічний офіс площею 6300 кв.м з просторими open space, місцями для відпочинку та навіть гейм-кімнатами», – зазначив Олександр Герега, співзасновник групи компаній «Епіцентр К».

Висота IQ-офісу склала сім поверхів. На даху облаштовано власну котельню, яка обслуговуватиме весь інноваційний центр. А всередині офісу встановлено систему «розумний дім», найсучасніші системи вентиляції, кондиціювання, освітлення та опалення.

Робочий простір IQ-офісу організовано у форматі зон open space з кількома окремими кабінетами та креативними зонами. Тут розмістилися такі робочі локації як IT-Hub, контакт-центр «Епіцентр», Digital Innovation Hub та центр Business Data Analytics.

Також проектом передбачені сучасні зони відпочинку навколо IQ-офісу. Для власників електромобілів на паркінгу встановлені електрозарядки. У перспективі поруч з офісом планується будівництво готелю.

«Епіцентр» інвестував 350 млн. грн. у власний центр розробки на 600 фахівців

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  