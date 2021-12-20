«Епіцентр» інвестував 350 млн. грн. у власний центр розробки на 600 фахівців

20 декабря 2021 г., 16:45

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Група компаній «Епіцентр», що володіє однойменною національною мережею торговельних центрів, повідомила про відкриття інноваційного IQ-офісу в м. Городок на Хмельниччині. Там буде сконцентровано «мозковий центр» «Епіцентр». Він об'єднає під одним дахом понад 600 фахівців ІТ-департаменту компанії, діджитал-департаменту, відділу контенту, автоматичного замовлення товарів, центру комунікацій тощо.

Загалом у проект, реалізація якого тривала 1,5 року, інвестовано 350 млн грн. Компанія здійснила повну реновацію напівзруйнованої будівлі управління верстатобудівного заводу, вдихнувши нове життя в цю знакову для місцевих жителів споруду.

«Ми зберегли історичну будівлю, повністю оновивши її внутрішній простір та перетворили його на сучасний технологічний офіс площею 6300 кв.м з просторими open space, місцями для відпочинку та навіть гейм-кімнатами», – зазначив Олександр Герега, співзасновник групи компаній «Епіцентр К».

Висота IQ-офісу склала сім поверхів. На даху облаштовано власну котельню, яка обслуговуватиме весь інноваційний центр. А всередині офісу встановлено систему «розумний дім», найсучасніші системи вентиляції, кондиціювання, освітлення та опалення.

Робочий простір IQ-офісу організовано у форматі зон open space з кількома окремими кабінетами та креативними зонами. Тут розмістилися такі робочі локації як IT-Hub, контакт-центр «Епіцентр», Digital Innovation Hub та центр Business Data Analytics.

Також проектом передбачені сучасні зони відпочинку навколо IQ-офісу. Для власників електромобілів на паркінгу встановлені електрозарядки. У перспективі поруч з офісом планується будівництво готелю.

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