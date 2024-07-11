Міненерго і японське JICA продовжують співпрацю

11 июля 2024 г., 8:15

Заступники міністра енергетики України Світлана Гринчук і Роман Андарак провели зустріч з делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на чолі з представником місії Шигеру Сугіямою.





Сторони обговорили ключові потреби українського енергосектору для посилення стійкості енергосистеми в умовах постійних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.





Японські колеги ознайомили українську сторону із заходами для продовження допомоги, зокрема закупівлями необхідного устаткування. Акцентувалося на першочергових поставках, які дозволять наростити потужності розподіленої генерації на місцях та забезпечити можливість резервного живлення на випадок надзвичайних ситуацій.





Особливу увагу було приділено потребам забезпечення обладнанням об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та підприємств теплопостачання, у регіонах, що зазнають найбільше ворожих обстрілів.





Сторони обговорили фінансові, технічні та організаційні питання постачання і встановлення енергообладнання.

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