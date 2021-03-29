«Мінцифри» вважає, що «Дія City» дозволить ІТ-компаніям зменшити податкове навантаження

29 марта 2021 г., 13:25

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«Податкова система в рамках спеціального правового режиму «Дія City» зменшить податкове навантаження у п'ять разів, якщо оплачувати податки «у білу», порівняно з чинним оподаткуванням, – заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час обговорення законопроєкту №4303. – Ми хочемо, щоб Україну знали як країну з найкращою податковою системою, як країну стартапів та великих продуктових компаній, як державу, де легко вести бізнес. Нам потрібно, щоб в Україні з’явилась велика кількість продуктових компаній, щоб ІТ-спеціалісти могли більше заробляти. «Дія City» – унікальна можливість для нашої країни це забезпечити. Водночас ми будемо підтримувати ту систему, яка зараз працює, ми виступимо її адвокатами», – підкреслив очільник Мінцифри.

Концепція також враховує правові запобіжники, щоб захистити бізнес та стимулювати надходження інвестицій в Україну. Михайло Федоров впевнений, що це дозволить зробити Україну помітним високотехнологічним гравцем на світовій мапі.

Зі свого боку заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков додав, що «Мінцифра» не буде регулятором «Дія City». Законодавством будуть визначені чіткі критерії вступу у спецрежим, які не допускатимуть дискреції. Він також підкреслив, що резидентство у «Дія City» буде абсолютно добровільним.

Співголова ІТ-комітету «Європейської бізнес асоціації» Валерій Красовський наголосив, що в процесі розробки законодавчої бази «Дія City» завдяки діалогу з представниками індустрії було узгоджено багато питань. Зокрема, скасовано обов'язковість створення «Організації резидентів» з обов'язковими внесками, передбачено прозорий вхід, погоджено критерії резидентства та автоматичну перевірку, погоджено мінімально можливий обсяг регуляторних та контрольних повноважень «Мінцифри».

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