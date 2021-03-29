Kingston представила компактный SSD NVMe накопитель NV1

29 марта 2021 г., 13:55

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Компания Kingston Digital объявила о старте продаж нового твердотельного накопителя NVMe PCIe модели NV1.

По словам бизнес-менеджера направления SSD Kingston Кейта Шимменти, новый накопитель призван за доступную цену обеспечить повышение производительности и емкости хранилищ информации в системах с ограниченным внутренним пространством.

«Эффективная производительность и компактный односторонний дизайн в форм-факторе M.2 делают NV1 идеальным накопителем начального уровня для тех, кто впервые использует NVMe в ноутбуках и компактных ПК» — подчеркнул Шимменти.

Благодаря применению контроллера NVMe PCIe, новый SSD обеспечивает скорости чтения и записи до 2100 МБ/с и 1700 МБ/с.

Кроме того, новинка потребляет меньше энергии, выделяет меньше тепла и обеспечивает более быструю загрузку данных, что делает ее оптимальной для пользователей, ценящих быстрый системный отклик и высокую скорость доступа к файлам, но работающих с системами с ограниченным внутренним пространством.

Накопители NV1 доступны в моделях с емкостями 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, обеспечены ограниченной 3-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

Ориентировочный старт продаж в Украине запланирован на 12 апреля с рекомендованной розничной ценой:

500 ГБ — 1999 грн.

1000 ГБ — 3599 грн.

2000 ГБ — 6999 грн.

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