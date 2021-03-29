 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 12 (1259)

21.03 - 28.03

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Kingston представила компактный SSD NVMe накопитель NV1

29 марта 2021 г., 13:55
+11
голос

Kingston представила компактный SSD NVMe накопитель NV1

Компания Kingston Digital объявила о старте продаж нового твердотельного накопителя NVMe PCIe модели NV1.

По словам бизнес-менеджера направления SSD Kingston Кейта Шимменти, новый накопитель призван за доступную цену обеспечить повышение производительности и емкости хранилищ информации в системах с ограниченным внутренним пространством.

«Эффективная производительность и компактный односторонний дизайн в форм-факторе M.2 делают NV1 идеальным накопителем начального уровня для тех, кто впервые использует NVMe в ноутбуках и компактных ПК» — подчеркнул Шимменти.

Благодаря применению контроллера NVMe PCIe, новый SSD обеспечивает скорости чтения и записи до 2100 МБ/с и 1700 МБ/с.

Кроме того, новинка потребляет меньше энергии, выделяет меньше тепла и обеспечивает более быструю загрузку данных, что делает ее оптимальной для пользователей, ценящих быстрый системный отклик и высокую скорость доступа к файлам, но работающих с системами с ограниченным внутренним пространством.

Накопители NV1 доступны в моделях с емкостями 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, обеспечены ограниченной 3-летней гарантией и бесплатной технической поддержкой производителя.

Ориентировочный старт продаж в Украине запланирован на 12 апреля с рекомендованной розничной ценой:

  • 500 ГБ — 1999 грн.

  • 1000 ГБ — 3599 грн.

  • 2000 ГБ — 6999 грн.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  